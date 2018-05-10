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Somali'de Mayın Saldırısında 10 Asker Öldü!

Somali'nin Aşağı Şaballe bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında yaşanan mayın patlamasında en az 10 askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin ağır yaralandığı bildirildi.

Somali'de Mayın Saldırısında 10 Asker Öldü!

Somali'nin Aşağı Şaballe bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında yaşanan mayın patlamasında en az 10 askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin ağır yaralandığı bildirildi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 18:44
Somali'de Mayın Saldırısında 10 Asker Öldü!

 Somali'nin Aşağı Şaballe bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında yaşanan mayın patlamasında en az 10 askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin ağır yaralandığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberde, Aşağı Şaballe bölgesinde görevli polis yetkilisi Hasan Hüseyin, Somali ordusu askerlerini taşıyan bir aracın Wanlaweyne kasabasından geçişi sırasında yol kenarına döşenen mayının infilak ettiğini söyledi.

Hüseyin, patlamada aralarında bir tugay komutanının da bulunduğu en az 10 askerin yaşamını yitirdiğini, 2 askerin ise ağır yaralandığını ifade etti. 

Güvenlik güçlerinin patlamanın hemen ardından olay yerine geldiğini belirten Hüseyin, şüpheli bir kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, olayla ilgili terör örgütü Eş-Şebab'dan şüphelenildiği belirtiliyor.

Somali'nin Aşağı Şaballe bölgesindeki bir pazar yerinde dün düzenlenen intihar saldırısında ise 15 kişi yaşamını yitirmiş, en az 10 kişi de yaralanmıştı.

Son Güncelleme: 10.05.2018 22:05
Anahtar Kelimeler:
SomaliMayınSaldırısı
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