Somali'de Halkın Yarısı Açlık Tehlikesi Yaşıyor

BM, SOMALİ'DEKİ ŞİDDETLİ KURAKLIKTAN DOLAYI 6,2 MİLYON İNSANIN AÇLIK TEHLİKESİ YAŞADIĞINI DUYURDU

Birleşmiş Milletler (BM), Somali'de aşırı kuraklık nedeniyle 6,2 milyon insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, krizin çözümü için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırdı.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) ile BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan ortak açıklamada, ülkede devam eden şiddetli kuraklığın geçim kaynaklarını tükenme noktasına getirdiği bildirildi.

Açıklamada, tarımın neredeyse yok olma noktasına geldiği ve hayvanların da ölmeye başladığına dikkat çekilerek tüm dünyanın Somalililerin yaşamlarının kurtarılması için harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Somali nüfusunun neredeyse yarısına tekabül eden 6,2 milyon insanın açlık tehdidi altında olduğuna işaret edilen açıklamada, ülkedeki yeni bir felaketin sadece "büyük çaplı" ve "acil" insani yardım kampanyasıyla engellenebileceğinin altı çizildi.

Açıklamada, UNICEF ve WFP'nin ülkede temel insani ihtiyaçların karşılanması için toplam 450 milyon dolarlık fona ihtiyaç duyduğuna vurgu yapılarak, BM'nin oluşacak fondan ülke genelinde kuraklıkta etkilenen yüz binlerce insana gıda ve su tedarik edeceği kaydedildi.

Öte yandan UNICEF Sözcüsü Christophe Boulierac da BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Somali'deki kuraklıktan dolayı 944 bin çocuğun açlık tehlikesiyle karşılaşacağını, bunlardan 185 bininin ise hayat kurtaran acil insani yardıma ihtiyaç duyacağını bildirdi.

Boulierac, kuraklığın ülkedeki eğitimi de doğrudan etkilediğini ve 3 milyon çocuğun eğitimden mahrum olduğu bilgisini paylaştı.