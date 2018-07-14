Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Yakınlarında Bombalı Saldırı!



Somali’nin başkenti Mogadişu’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında meydana gelen bombalı saldırılarda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.



AP haber ajansına açıklamada bulunan Komiser Muhammed Hüseyin, iki bomba yüklü aracın aralıklarla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınlarındaki kontrol noktasında infilak ettiğini söyledi.



Hüseyin, saldırıda ölü ve yaralılar olduğunu belirtirken, ilk patlamadan önce güvenlik görevlilerinin silahlı kişilerle çatıştığını kaydetti.



Saldırıyı kimin yaptığına ilişkin henüz bilgi verilmedi. Ancak ülkenin güneyindeki bazı köy ve beldelerin kontrolünü elinde bulunduran Eş-Şebab örgütünün, başkent Mogadişu’daki önemli kurumları ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenlediği biliniyor.



Somali'de, geçen hafta, terör örgütü Eş-Şebab militanlarının, İçişleri ve Federal İşler Bakanlığına bomba yüklü araçla düzenlediği intihar saldırısında en az 9 kişi ölmüştü.



