SOL PARTİ: `KOKAİN VE EROİN SERBEST BIRAKILSIN`

Almanya’da parlamentoda temsil edilen Sol Parti, bugün toplanan kongresinde, kokain ve eroin gibi uyuşturucu madde kullanımının yasal hale getirilmesini onaylayan bir karar aldı.

Kongrede karara 211 delege "evet" oyu verirken, 173 delege de "hayır" dedi.

Hollanda'da "hafif uyuşturucu" kategorisinde değerlendirilen esrar gibi bazı keyif verici maddelerin kafe shop’larda içilmesi yasal. Ancak kokain ve eroin gibi "ağır uyuşturucu" kategorisinde değerlendirilen keyif verici maddeler, daha hızlı bir şekilde bağımlılık yarattığı için uzmanlar, yasallaştırılmasına sıcak bakmıyor.