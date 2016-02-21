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Şoke Eden İddia: AB Zirvesi Sırasında Diplomatlar Tuvalette Seks Yaptı

KİM BUNLAR?

Şoke Eden İddia: AB Zirvesi Sırasında Diplomatlar Tuvalette Seks Yaptı

KİM BUNLAR?

21 Şubat 2016 Pazar 10:32
Şoke Eden İddia: AB Zirvesi Sırasında Diplomatlar Tuvalette Seks Yaptı
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Şoke eden iddia: AB zirvesi sırasında Alman diplomatlar tuvalette seks yaptı


İngiliz The Sun gazetesi, İngiltere’nin Avrupa Birliği’ndeki geleceğinin masaya yatırıldığı Brüksel’deki toplantılar sırasında iki Alman yetkilinin tuvalette seks yaparken basıldığını öne sürdü.

Gazetenin iddiasına göre; olay, yan tarafında “Avrupa’nın Kalbi” mottosunun yazılı olduğu Avrupa Konseyi’nin Lex binasında perşembe günü yaşandı. Cuma günü de Brüksel’de dilden dile dolaşmaya başladı.

İngiltere Başbakanı David Cameron, AB liderleriyle tavizler konusunda pazarlık yürüttüğü sırada, çift de AB’nin keyfini kendilerince çıkarıyordu.

Haberde, Alman bürokratların Slovenyalı diplomatlar tarafından basıldığı iddia edildi.

HERKES BİRBİRİNE SORUYOR: KİM BUNLAR?

Zirvenin yapıldığı merkezin yanındaki Lex binasının çevirmenler tarafından kullandığı belirtildi.

Bir AB yetkilisi, herkesin birbirine “Kim bunlar” diye sorduğunu anlatırken, “Fakat Şansölye Merkel, onların kim olduğunu öğrenince mutsuz” olacak dedi.

Brüksel’deki Alman delegasyonu kaynakları olayla ilgili bilgilerinin olmadığını ancak dönen dedikodulardan haberdar olduklarını söyledi.

 
Son Güncelleme: 21.02.2016 12:35
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