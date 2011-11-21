Sokakta Çözüm Eylemi Çarşamba Akşamı Girne'de

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ve odayı oluşturan birliklerin Lefkoşa 10. Yıl Parkı’nda “Sokakta Çözüm” sloganıyla başlattığı çadır eylemi Çarşamba akşamı Girne’de

devam edecek.

KTEZO’dan yapılan açıklamaya göre, eylem kapsamında “Seçenek Vardır: Ne Yapmalı, Nasıl Yapmalı” adı altında oluşturulan “sokak meclisinde” ülke ekonomik ve sosyal sorunları

Çarşamba akşamı Girne Terminal yanında bulunan Barış Parkı’nda ele alınacak.

Esnaf, zanaatkar ve sivil toplum örgütleri işbirliğiyle ateş başında yapılacak olan toplantı saat 19.30’da başlayacak. Toplantıda, “Cumhuriyet Meclis’inde görüşülecek olan Sosyal Sigortalar Yasa Tasarısı, kaçakları yasalaştırmak için hazırlanan tasarı, özelleştirmeler, zamlar ve özellikle elektrik zammı”nın görüşüleceği belirtildi.