"Sokak Çocukları Umudumuz Olsun" paneli yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Gençlik Aile ve Destek Eğitim Merkezi’nin (GADEM ) düzenlediği “Sokak Çocukları Umudumuz Olsun” konulu panel Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde yapıldı.

Başbakan İrsen Küçük’ün eşi Gülin Küçük’ün himayelerinde gerçekleştirilen panelin açılış konuşmalarını Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Cansel Hıdıroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi ve Başbakan’ın eşi Gülin Küçük yaptı.

Panelin açılışında TC Lefkoşa Büyükleçiliği Müsteşarı Ayşegül Kandaş Aksoy, bazı sivil toplum örgütü başkan veya yetkilileri yanında emniyet görevlileri de hazır bulundu.

KÜÇÜK

Başbakan İrsen Küçük’ün eşi Gülin Küçük, çocukların önemine işaret ederek başladığı konuşmasında, KKTC’de de kanayan yara olmaya başlayan sokak çocukları sorununun ele alınıp irdeleneceği bu paneli anlamlı ve yararlı bulduğunu söyledi.

Hassas bir sorun olduğunu ifade ettiği bu konuda toplum tüm kesimlerine sorumluluk ve görev düştüğüne işaret eden Küçük, “bana göre en büyük görev de yine biz kadınlara ve annelere düşmektedir” dedi.

Annelerin bilinçlenmesi ve çocuklarına sahip çıkmasının önemine de işaret eden Küçük, tüm dünyada artan bu sosyal yaranın iyileştirilmesi için tüm kesimler tarafından duyarlılık gösterilmesi ve önlem alınması gerektiğini vurguladı.

“Bu sorunun çözümünü sadece devletten beklemek doğru değildir. Yeterli değildir. Hepimin üzerine düşenleri yapması gereken önemli bir konudur” diyen Gülin Küçük, belli başlı sıkıntılarla bu noktaya sürüklenen bu çocukların topluma kazandırılması için tüm ilgili kesimlerin katılımının şart olduğunu anlattı.

Değişen yaşam koşullarıan bağlı olarak sokak çocukları konusunun artık ele alınması gerektiğini de ifade eden Küçük, farklı platformlarda çözüm önerileri ortaya konularak çok katılımlı çalışmalar yapılmasının gerekliliği üzerinde durdu.

ÜNVERDİ

Bakan Ünverdi de, son yıllarda sokakta yaşayan, çalışan ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklara itilen çocukların sayısında artış gözlemlendiğine işaret ederek bu çocukların rehabilite edilerek topluma kazandırılmasının önemi üzerinde durdu.

Bu çocukların önemli bölümünün suça karıştığının da görüldüğü ifade eden Ünverdi, bunların kurtarılması, kötü alışkanlıklar edinmelerinin önlenmesi, tedavi ve rehabilitasyonlarının yapılarak topluma kazandırılması amacıyla sosyal, kültürel, siyasal ve benzeri tedbirlerin alınmasının devletin başlıca görevlerinden olduğunu vurguladı.

Ünverdi, “bu çocukların topluma kazandırılması ancak etkin ve kalıcı önemlerle mümkündür” dedi ve sorunun temelden çözümü için de ulusal ve yerel düzeyde planlı uygulamaların şart olduğunu kaydetti.

Bu konuyla yakından ilgilendiğini de belirten Ünverdi, her türlü istismara açık olan bu çocukların örgün ve mesleki eğitime yönlendirilmeleri; barınma, beslenme gibi ihtiyaçlarının karşılanması konularında Sosyal Hizmetler Dairesi ve Gençlik Aile Destek Eğitim Merkezi tarafından kapsamlı projeler planlanmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Bu projenin başarıya ulaşması için bakanlığı koordinatörlüğünde, İçişleri ve yerel Yönetimler, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, belediyeler ve kamu kuruluşları ile sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışılmasının gerekliliği üzerinde duran Bakan Ünverdi, bunun ekip, donanım ve personel işi olduğunu ve bu mekanizmaların genişletilmesi de gerektiğini kaydetti.

Bu çocuklar için tam donanımlı merkez kurmayı planladıklarını da açıklayan Bakan Ünverdi, bunun hayata geçirilmesi için de sivil toplum kuruluşlarından, işadamlarından ve günülüler başta olmak üzere toplumun tüm kesiminden yardım beklediklerini vurguladı.

HIDIROĞLU

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Cansel Hıdıroğlu, sokakta yaşayan ve çalışan çocukların son yıllarda ülkede de önemli bir sorun haline geldiğine işaret ederek, bu çocukların her türlü ihmal, istismar ve kötü davranışa maruz kaldığı, risklere karşı kendilerini koruyamadığı, uçucu veya uyuşturucu madde kullanabildiği ve zaman zaman da suça itilebildiklerini anlattı.

Bu çocukların eğitim ve öğretimlerini aksatarak başarısız olduklarını da ifade eden Hıdıroğlu, “Toplumda sokak çocukları olarak adlandırılan bu çocuklar göç, işsizlik, aile içi ihmal, istismar, şiddet, ailenin parçalanması ve ekonomik yoksunluk gibi nedenlerle sokağa itilen, sürüklenen çocuklardırlar” dedi.

Çocuklar ve onların yaşadığı sosyal ve psikolojik sorunlarının hizmet alanlarının temel çekirdeğini oluşturduğuna işaret ederek bu alandaki çalışmalarıyla ilgili bilgiler de aktaran Hıdıroğlu, daireleri bünyesinde 2009’da oluşturulan Sokak Destek Ekibi kanalıyla 104 çocuğa ulaşıldığını anlattı.

Hıdıroğlu, sosyal yaşamdan kopan bu çocuklara yönelik projeler üzerinde çalıştıklarını da belirterek sorunun çok boyutlu olması ve verilecek hizmetin disiplinler arası güçlü ve inançlı bir çalışma gerektirmesi nedeniyle pek çok kamu kurum kuruluş, yerel yönetim ve sivil toplum örgütleriyle işbirliğine ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

“Bu tek başına Sosyal Hizmetler Dairesi’nin baş edeceği bir sorun değildir” diyen Hıdıroğlu, bu çocuklarla ilgili ortaya koymayı planladıkları projelere ilgili tüm kesimlerden destek beklediklerini vurguladı.

SUNUMLAR

Açılış konuşmalarının ardından sunumlara geçildi. Panel konuşmacıları ve sunum konuları şöyle:

Sosyal Hizmetler uzmanı Ödül Kaleli “Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar ve Sosyal Hizmetler”; Polis Genel Müdürlüğü Personel Şube Amiri Kerem Kadiroğlulları “Bir İmkan Olarak ‘Problem Odaklı Çözüm Modeli’”; Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Atilla Tazebay “Sokakta Yaşayan Çocuklarla ilgili Projeler ve Gaziantep Modeli”; GADEM’de görev yapan psikolog Zehra Yürür “Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklara Yönelik Hizmet Modeli”.