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Sokağa Çıkacaklar İzin Alacaklar

Kaymakamlardan 2 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar izin alabilecekler

Sokağa Çıkacaklar İzin Alacaklar

Kaymakamlardan 2 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar izin alabilecekler

21 Kasım 2011 Pazartesi 14:46
Sokağa Çıkacaklar İzin Alacaklar
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KKTC’de 4 Aralık Pazar günü yapılacak Nüfus ve Konut Sayımı nedeniyle Sokağa Çıkma Yasağı uygulanacağı hatırlatıldı ve vatandaşların önceden gereken önlemleri almaları istendi.

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı, 2011 Nüfus ve Konut Sayımı Merkez Sayım Komitesi Başkanı Ali Korhan’ın yaptığı açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı 05.00’de başlayacak ve 18.00’e kadar sürecek.

Sayım ve kontrol memurları ise en geç saat 08.00’de sayıma başlayarak, sayım tamamlanana kadar devam edecekler.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların önceden gereken önlemleri almaları istendi.

Vatandaşlar, çok önemli ve ertelenmesi mümkün olmayan  durumlarda bağlı oldukları ilçenin Nüfus Sayım Komitesi Başkanı olan kaymakamlardan 2 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar izin alabilecekler.

4 Aralık Pazar günü ise hastalık, doğum gibi beklenmedik bir durumla karşılaşılması halinde ilçe sayım komiteleri ve en yakın polis karakolundan veya 155 Polis İmdat’tan izin alınabilecek.

Son Güncelleme: 21.11.2011 14:46
Anahtar Kelimeler:
NüfusSokakIzinKaymakamlık
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