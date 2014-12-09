ŞOK! Yıldız İsmi, Tanka Sığmıyor Diye Askere Almadılar!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Arsenal'da top koşturan Alman oyuncu, İngiliz Dailymail gazetesine yaptığı açıklamada, ülkesindeki askerlik hizmetinden, yazdığı dilekçe sayesinde muaf tutulduğunu anlattı.

2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazanmalarının ardından Almanya Milli Takımı'nı bırakan 30 yaşındaki futbolcu, "Silahlarla haşır neşir olmak istemediğimi, boyum nedeniyle de bir tank ya da denizaltıya sığamayacağımı gerekçe gösterdim ve kabul edildi. Böylece askere gitmek yerine sivil kamu hizmeti yaptım. Zihinsel sorunları olan hastalara yönelik bir klinikte çalıştım" ifadelerini kullandı.

Mertesacker, yaptığı kamu hizmetinin hayatına önemli etkileri olduğunu belirterek, "Sabahları antrenmana, öğleden sonra da kliniğe gidiyordum. Kimse beni tanımıyordu, hastalar bazen bana bağırıyor, bazen de çığlık atıyordu ama hiçbir zaman korkmadım. Işıltılı futbol dünyasından çıkıp o hastaneye gitmek, ayaklarımın yere basmasını ve mütevazı olmamı sağladı" değerlendirmesinde bulundu.