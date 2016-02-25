ŞOK! Şimdi de Biralarda Çıktı...

Münih Çevre Enstitüsü tarafından yayınlanan raporda, Almanya’nın en meşhur bira markalarında “pestisitlerin” tarım ilacına rastlandığı, bu maddenin de kansere neden olduğu açıklandı.







Yılda ortalama 107 litre bira içen ve biranın ana vatanı olarak bilinen Almanya, Münih Çevre Enstitüsü tarafından yayınlanan raporla şok oldu. Raporda, Almanya’nın dünyaca meşhur 14 bira markasında tarımda böcekleri ve zararlı haşereleri öldürmesi için kullanılan “pestisitlerin herbisitlerin” maddesine rastlandığı ve zehir olarak kullanılan bu maddenin de kansere neden olduğu açıklandı. Yapılan araştırma, 500 yıldır kullanılan ve zararsız olduğu iddia edilen bira reçetelerinin de sağlıklı olmadığını ortaya koydu.



Münih Çevre Enstitüsü biyologlarından Sophia Guttenberger, Almanya genelinde yılda 5 bin 400 ton “pestisitlerin herbisitlerin” kullanıldığını ve Dünya Sağlık Örgütü’nün litre başına 0.1 g oranında müsaade ettiğini belirterek, “Alman bira markalarının hepsinde pestisitlerin herbisitlerin maddesi bulduk. Bazı bira markalarında ise Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) öngördüğü miktardan 300 kat daha fazla pestisitlerin herbisitlerin maddesine rastladık” dedi.

Guttenberger, “Almanlar’ın yıllık ortalama 107 litre bira içtiğini dikkate alırsak, bu miktardan da insanların pestisitlerin herbisitlerin zehrini aldığını ve bunun da kansere neden olduğuna dikkat edecek olursak, Alman bira fabrikalarının bundan böyle insan sağlığını tehlikeye atacak maddelerden kaçınması gerekiyor” diye konuştu.





Son Güncelleme: 25.02.2016 20:38