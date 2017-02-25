ŞOK! Polis Arabasında Seks Skandalı



Arjantin’de bir kadın ve erkek polisin devriye arabasında cinsel ilişki yaşadığı görüntüler ortaya çıktı. Üstelik görüntülerde polislerin merkezden geçen anonsu kapatıp seks yapmaya devam ettikleri görülüyor. Kimlikleri açıklanmayan polisler hakkında soruşturma başlatıldı.Arjantin'in Rosairo kentinde devriye arabası içinde cinsel ilişkiye giren kadın ve erkek polisin o anları videoya kaydetmesi skandalı ortaya çıkardı.Birlikte oldukları sırada kadın polisin erkek polise videoyu durdurmasını söylemesine rağmen durdurmadı. Olanlar buradan sonra iyice sarpa sardı.Çünkü tam o sırada merkezden bir hırsızlık olayının takibi için anons geçildi.Ancak çift duymazdan geldi. Kadın polis yine durmaya çalışsa da erkek polis kadının üzerindeki tişörtü kaldırmaya devam etti. Kimlikleri açıklanmayan polisler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.