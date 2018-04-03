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ŞOK ! Oğlunu böyle uyandırınca...

ŞOK ! Oğlunu böyle uyandırınca...

03 Nisan 2018 Salı 18:49
ŞOK ! Oğlunu böyle uyandırınca...
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Oğlunu elektroşok tabancasıyla uyandırıyor

ABD'nin Arizona eyaletinde Paskalya için kiliseye gitmesini istediği oğlunu elektroşok tabancasıyla uyandırmakla suçlanan kadına dava açıldı.

40 yaşındaki Sharron Dobbins, Phoenix kentindeki evlerinde 17 yaşındaki oğlunu uyandırmak için bu tabancayı kullanmakla suçlanıyor.
Çocuk istismarını önleyen yasayı çiğnemekten hakim karşısına çıkan Dobbins ise silahı "aktive ettiğini fakat kullanmadığını" söyledi.

Kolluk kuvvetleri ise çocuğun bacağındaki iki yaranın elektroşoktan kaynaklandığını düşünüyor.

Pazartesi görülen duruşmada Dobbins koşullu olarak serbest bırakıldı.

KSAZ-TV'nin haberine göre mahkeme Dobbins'in serbest kalması için kendisini gözaltına alan polisle iletişim kurmaması ve elektroşok tabancası da dahil hiçbir silaha sahip olmaması şartı getirdi.

Son Güncelleme: 03.04.2018 18:52
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