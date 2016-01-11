ŞOK! Karnından İkiz Kardeşi Çıktı…



Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, apar topar ameliyata alınan Hintli gencin karın boşluğunda parazit ikiz kardeşini taşıdığı ortaya çıktı.Hindistan’ın Allahabad şehrinde yaşayan 18 yaşındaki Narendra Kumar, karın ağrısı sebebiyle gittiği hastanede yapılan tetkikler sonucunda, karın boşluğunda parazit ikiz kardeşini taşıdığı belirlendi.Gencin karnında 2.5 kg ağırlığında kemik, saç ve dişlerden oluşan kütle bulan doktorlar hayretler içinde kaldı. Parazit ikizin, 18 yıl boyunca göbek bağı sayesinde Narendra’nın vücudundan beslendiği ortaya çıktı. Narendra’ya, dünyada şu ana kadar 200 hastada tespit edilmiş ‘cenin içinde cenin’ teşhisi kondu.