Şok belgeler ortaya çıktı! 'Danışmanı Rus ajanı...

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) gizliliğini kaldırdığı belgelere göre kurum, Trump'ın dış politika danışmanı Carter Page'in 2016 başkanlık seçimleri sırasında 'Rus hükümetiyle işbirliği ve kumpas yaptığına' inanıyordu.



Mahkeme tutanaklarında, Page'in gözetim altında tutulmasına neden olan Rus istihbaratı yetkilileriyle bağlantısına dikkat çekiliyor.

Page, Ruslarla bağlantılı olduğu iddialarını reddetti.

FBLgizliliği kaldırılan belgeleri ABD kurumlarının bilgi edinme hakkı başvuruları kapsamında Cumartesi gecesi yayımladı.

Yetkililer hakkındaki gözetim başvuruları, başvuruların yenilenmesi ve Page hakkındaki soruşturmaya dair bilgilerin olduğu belgeler 412 sayfa.

Page hakkında Ekim 2016'da yapılan bir mahkeme başvurusunda "FBI, Page'in Rus hükümetiyle işbirliği yaptığı ve kumpas kurduğuna inanıyor" deniyor.

Belgelere göre "FBI, Rus hükümetinin girişimleri Page ve belki de Trump'ın seçim kampanyasında görevli bireylerle beraber işbirliği içinde yürütüldüğüne inanıyordu."

bbc Türkçe'de yer alan habere göre; belgelerde ayrıca Page'in Rus hükümeti yetkilileri ve Rus istihbaratı yetkilileriyle de ilişkide olduğu belirtiliyor.

Page ise Pazar günü CNN televizyon kanalında bu iddiaları reddetti.

Page, FBI'ın Dış İstihbarat Gözetleme mahkemelerine başvurmasının 'saçma' olduğunu söyledi ve devlet kurumlarını mahkemeleri yanlış yönlendirmekle suçladı.

PAGE: HİÇBİR ÜLKENİN AJANI DEĞİLİM

Page, "Nereden bakarsan bak, hiçbir dış gücün ajanı olmadım" dedi.

Enerji endüstrisi danışmanı olan Page'in Rusya'yla uzun süredir ilişkisi var. Trump'ın kampanyasıyla ilk defa 2015'te bağlantıya geçen Page, Ocak 2016'da da Trump'ın kampanyasının yöneticisi Corey Lewandowski ile irtibata geçmişti.

Trump, Mart 2016'da Page'i dış politika danışmanı olarak seçti.

Page, Rus yetkililer ve Trump kampanyası arasında aracı olduğu iddialarının ortaya çıkmasıyla görevinden istifa etti.

Trump, konuyla ilgili attığı tweetlerde kendi kurumlarını eleştirerek 'saçma sapan' dediği belgelerin 'Adalet Bakanlığı ve FBI'ın mahkemeleri yanlış yönlendirdiğini gösterdiğine dair şüphe bırakmadığını' söyledi.

Trump ayrıca bu belgelerle, seçim kampanyasıyla ilgili yasadışı casusluk faaliyeti yürütüldüğünün görüldüğünü ifade etti.

Temsilciler Meclisi'ndeki azınlık Demokrat grubunun lideri Nancy Pelosi ise farklı bir yorumda bulundu.

Pelosi, "Trump'ın sürekli tekrarladığı iddiaların aksine bu belgeler, Trump kampanyasının üst düzey bir yetkilisinin, 2016 başkanlık seçimlerine yasadışı yollarla müdahale etme ve baltalama amacıyla Rusya'nın Page ile işbirliği yaptığının açık bir kanıtıdır" dedi.