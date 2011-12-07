Soğuk Ve Yağışlı Hava Geliyor

Bir süreden beri bahar havasının hakim olduğu bölge, yarından itibaren iki gün süreyle Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, yarın yer yer sağanak ve gök gürültülü yağmur görülecek. Cuma günü ise sabah saatlerinde Karpaz bölgesinde hafif yağmur bekleniyor. Hafta sonu ise hava

parçalı bulutlu olacak.

Yağışlı günlerde kuzey ve batı yönlerden yer yer kuvvetli rüzgar da bekleniyor.

Hava sıcaklığı ise 17-20 derece dolaylarında olacak.