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Soğuk duş gibi haber

İçkiden sigaraya ,motorlu araçlara kadar bir çok üründe Özel Tüketim Vergisi arttı.

Soğuk duş gibi haber

İçkiden sigaraya ,motorlu araçlara kadar bir çok üründe Özel Tüketim Vergisi arttı.

13 Ekim 2011 Perşembe 10:34
Soğuk duş gibi haber
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İçkiden sigaraya ,motorlu araçlara kadar bir çok üründe Özel Tüketim Vergisi arttı. Vergi artışları bugünden itibaren geçerli olacak.

Motor hacmi 1. 600 cc'yi geçmeyen otomobillerde ÖTV yüzde 37'de kaldı. 1,600-2,000 cc arası araçlarda ÖTV yüzde 60'tan yüzde 80'e çıkartıldı. Lüksk araçlarda ÖTV oranı yüzde 84'ten yüzde 130'a yükseldi.

1. 600 cc altı ve elektrikli araçlarda ötv artışı yapılmadı. Cep telefonlarından alınacak ÖTV oranı yüzde 25'e çıktı.

Alkoliçkilerde maktu vergi tutarı artarken, sigarada ÖTV oranı yüzde 63'den yüzde 69'a çıktı. Buna göre, tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarilloların vergi oranları yüzde 30'dan yüzde 69'a, asgari maktu vergi tutarları ise 0,1325 liradan 0,1450 liraya çıkarıldı.

Son Güncelleme: 13.10.2011 10:34
Anahtar Kelimeler:
VergiMaliyeSigaraBakanlığıAlkolIçkiötvözelTüketimMtvMotorluAraçlar
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