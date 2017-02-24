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24 Şubat 2017 Cuma 19:38

Soğuk Algınlığına Bozuk Paralı Tedavi!

Soğuk Algınlığına Bozuk Paralı Tedavi!
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Soğuk Algınlığına Bozuk Paralı Tedavi!
Endonezyalılar, soğuk algınlığı için geleneksel "bozuk para" tedavisini tercih ediyor.

Endonezya'da bir asırdan uzun süredir uygulanan ve "Kerokan" adı verilen bu tedavide hindistan cevizi yağı ile bozuk para kullanılıyor.

Endonezya'da soğuk algınlığı için Orta Cava kültüründen gelen bozuk para tedavi yöntemi halen yaygın kullanılıyor.

Hindistan cevizi yağı ve bozuk paranın kullanıldığı, "Kerokan" adlı tedavi yönteminin, soğuk algınlığının yol açtığı kırgınlık, halsizlik, midede gaz birikimi ve eklem ağrısı gibi sorunlara derman olduğuna inanılıyor.

Bu tedavi ile boyun ve bel bölgesindeki tutulmaların giderilmesi ve hastanın rahatlatılması amaçlanıyor.



Bozuk para, hindistan cevizi yağının vücuda daha fazla etki etmesi için kullanılıyor.

BOZUK PARAYLA SIRT ÇİZİLİYOR, YAĞIN DERİYE GEÇMESİ SAĞLANIYOR
Sırt ve ensede belli bölgelere hindistan cevizi yağı sürüldükten sonra bozuk parayla sert çizikler atılarak yağın deriye daha çok işlemesi sağlanıyor.

Tedavi sırasında bozuk parayla çizik atılan yerlerde kırmızı renkli izler oluşuyor. Halk, kızarıklık ne kadar fazlaysa rahatsızlığın da o kadar çok olduğuna inanıyor.



"AYDA BİR KEZ BAŞVURUYORUM"
Soğuk algınlığı için "kerokan" yaptırmayı tercih eden Himawan Sutanto, yöntemin işe yaradığı görüşünde.

Sutanto, "Gece işe giderken motosiklet kullandığım için çok fazla rüzgara maruz kalıyorum. Vücuduma işleyen rüzgar, midemde aşırı derecede gaz yapıyor, aynı zamanda eklem ağrısı da yaşıyorum. Bu nedenle ayda bir kez bu tedavi yöntemine baş vuruyorum" diyor.

Hastalar, masaj salonlarında verilen "kerokan" hizmeti yerine işinin ehli kabul edilen yaşlıların tedavisini tercih ediyor.



Yaygın olarak tercih edilen tedavi yönteminin ücreti de oldukça uygun. Hastalar, tedavi yönetimini evlerinde uygulayan yaşlılara sadece 2 dolar ödüyor. Masaj salonlarında ise bu miktar 5 dolara kadar çıkıyor.


 
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