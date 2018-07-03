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Sofronov, Rusya’nın İspanya’yı 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesinin ardından işe elbiseyle gitti.

Sofronov, Rusya’nın İspanya’yı 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesinin ardından işe elbiseyle gitti. Daha önce Rusların destek için bıyık bırakmasına vesile olan Rusya milli takımı bu kez de İspanya ile Moskova’da yaptığı maçta çeyrek finale yükselerek Rus radyo sunucusu Sofronov’a elbise giydirdi.

Sofronov, Rusya’nın İspanya’yı 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesinin ardından işe elbiseyle gitti.

Sofronov, Rusya’nın İspanya’yı 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesinin ardından işe elbiseyle gitti. Daha önce Rusların destek için bıyık bırakmasına vesile olan Rusya milli takımı bu kez de İspanya ile Moskova’da yaptığı maçta çeyrek finale yükselerek Rus radyo sunucusu Sofronov’a elbise giydirdi.

03 Temmuz 2018 Salı 22:33
Sofronov, Rusya’nın İspanya’yı 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesinin ardından işe elbiseyle gitti.

Sofronov, Rusya’nın İspanya’yı 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesinin ardından işe elbiseyle gitti. Daha önce Rusların destek için bıyık bırakmasına vesile olan Rusya milli takımı bu kez de İspanya ile Moskova’da yaptığı maçta çeyrek finale yükselerek Rus radyo sunucusu Sofronov’a elbise giydirdi.

Rus taraftarlar milli takıma destek vermek için antrenör Stanislav Çerçesov’unki gibi bıyık bırakıyodu. Maçın Rusya’nın zaferiyle sonuçlanması halinde işe elbiseyle gideceğini söyleyen Sofronov, sözünü tuttu. İşe yavruağzı bir elbiseyle gitti.

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