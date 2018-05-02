Social Media Awards'tan Mediamarkt'a Altın Ödül!

MediaMarkt, Social Media Awards Turkey 2018'de Veri Analitiği Ödülleri'nin "Teknoloji Marketleri" kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Şirketin açıklamasına göre, Veri Analitiği Ödülleri, markaların sosyal medyada gösterdikleri performansı tarafsız ve veriye dayalı olarak hazırlanan SocialBrands sosyal medya marka endeksi sonuçlarına göre değerlendirildi.

Reklam verenlerin ve ajansların yıl boyunca sosyal medyada imza attıkları başarılı işlerin göz önünde bulundurulduğu Social Media AwardsTurkey 2018'de Veri Analitiği Ödülleri'nin "Teknoloji Marketleri" kategorisinde altın ödülü MediaMarkt kazandı.

Sosyal kanallarda toplam 3 milyonu aşkın takipçisiyle kişiye özel fırsatlar sunan MediaMarkt, eğlenceli anlar yaşatan etkileşimli içerikleriyle takipçileriyle iletişim halinde.