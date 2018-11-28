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Slovenya, Genelkurmay Başkanlığına Bir Kadını Atayan İlk Nato Ülkesi Oldu

Lefkoşa, 28 Kasım 18 (.): Slovenya, Genelkurmay Başkanlığına bir kadını atayan ilk NATO ülkesi oldu.

Slovenya, Genelkurmay Başkanlığına Bir Kadını Atayan İlk Nato Ülkesi Oldu

Lefkoşa, 28 Kasım 18 (.): Slovenya, Genelkurmay Başkanlığına bir kadını atayan ilk NATO ülkesi oldu.

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:24
Slovenya, Genelkurmay Başkanlığına Bir Kadını Atayan İlk Nato Ülkesi Oldu
Lefkoşa, 28 Kasım 18 (.): Slovenya, Genelkurmay Başkanlığına bir kadını atayan ilk NATO ülkesi oldu.

Tümgeneral Alenca Ermenc, bugün görevi devralacak.

55 yaşındaki eski ordu komutanı askeri kariyerine ülkesinin eski Yugoslavya\'dan bağımsızlığını kazandığı 1991\'de başladı.

Ermenc, son olarak Genelkurmay Başkanı Yardımcılığı görevini yapıyoırdu. Cumhurbaşkanı Borut Pahor Ermenc\'in ordunun performansını artırmasını umduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada "Küresel kötüleşen güvenlik durumu eğilimi devam ediyor ve Slovenya askeri açıdan doğrudan bir tehdit altında olmasa da, askeri güvenliğini görece çabuk bir şekilde geliştirmeli" denildi.

Tümgeneral Ermenc Londra\'daki Kraliyez Savunma Çalışmaları Koleji\'nden mezun olmuş ve Londra\'daki King\'s College\'ta Uluslararası ilişkiler yüksek lisansı yapmıştı.

Ermanc, geçen Şubat\'tan bu yana görevi yürüten Tümgeneral Alan Geder\'in yerini alacak.

Slovenya\'nın aktif ve yedek toplam yaklaşık 7500 askeri var.

(BBC/ID/GÜL)
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