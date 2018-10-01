Slovakya\'daki Gazeteci Cinayeti

BAŞSAVCI JAROMİR CİZNAR: "JAN KUCİAK\'IN ÖLDÜRÜLMESİ İÇİN 70 BİN AVRO ÖDEDİLER. MARTİNA KUSNİROVA\'NIN ÖLDÜRÜLMESİ PLANLANMAMIŞTI\'\'

Bratislava, 1 Ekim 189 : Slovakya\'da yolsuzluk olaylarını araştıran gazeteci Jan Kuciak ve kız arkadaşının 70 bin avro için öldürüldüğü açıklandı.

Başsavcı JaromirCiznar, 26 Ocak\'ta kız arkadaşı ile öldürülen gazeteci Jan Kuciak cinayetiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Ciznar, polisin cinayetle ilgili 7 aydır yürüttüğü soruşturma neticesinde dört kişi hakkında dava açıldığını ve ellerindeki delillerin çok güçlü olduğunu söyledi.

Cinayette kullanılan silahın ve azmettiricinin henüz bulunamadığını belirten Başsavcı Ciznar, \'\'Jan Kuciak\'ın öldürülmesi için 70 bin avro ödediler. Martina Kusnirova\'nın öldürülmesi planlanmamıştı.\'\' diye konuştu.

KUCİAK’IN ÖLDÜRÜLMESİ

Ülkede yolsuzluk olaylarını araştıran gazeteci Jan Kuciak ve kız arkadaşının 26 Ocak\'ta uğradıkları silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından geniş katılımlı protesto gösterileri düzenlenerek hükümete istifa çağrısı yapılmıştı.

Baskıların artması üzerine, Başbakan Robert Fico\'nun yanı sıra Kültür Bakanı MarekMadaric, İçişleri Bakanı Robert Kalinak ve onun yerine atanan TomasDrucker istifa etmişti.

Kuciak ve kız arkadaşının gazetecilik faaliyetleri nedeniyle öldürüldüğüne inanılırken, olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak bilgi paylaşanlara 1 milyon avro ödül verileceği duyurulmuştu.

(AA/ÖZ/ŞEB)