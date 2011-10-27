Skylife Dergisi KKTC'ye 11 sayfa Ayırdı

Türk Hava Yolları’nın uçaklarında dağıtılan Skylife Dergisi’nin Ekim sayısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 11 sayfa ayırdı.

Türk Hava Yolları’nın Kıbrıs Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “Akdeniz’in İncisi Kuzey Kıbrıs” başlığıyla yayımlanan yazıda “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 2011’in son aylarında bile yazın yaşanabileceği eşsiz bir destinasyon olduğuna vurgu yapılarak, Ekim ayında dahi adadaki ortalama hava sıcaklığının 27.1 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 24.6 derece olduğuna dikkat çekildi.

“Son zamanlarda ülkeye gelen yabancı turist sayısının Türkiyeli ziyaretçileri aşması KKTC turizminin dünyaya açıldığının kanıtı. Akdeniz’in üçüncü büyük adası Kıbrıs’ın kuzeyinde keşfedilecek çok şey var” denilen yazıda, Kuzey Kıbrıs “Akdeniz’in açılmamış istiridyelerine” benzetildi.

2011’in Türkiye’de Kuzey Kıbrıs Yılı ilan edildiğine de işaret edilen yazının Girne ile ilgili bölümünde, “Adanın en güzel kenti olarak nitelendirilen Girne, 18. yüzyılın sonlarında İngiliz entelektüellerin akınına uğramış. Adaya gelen isimler arasında Şair Artur Rimbaud, Komedyen Peter Sellers ve David Bowie gibi ünlü isimler de var. Bugün Girne’ye 8 kilometre uzaklıktaki Karaman (Karmi) köyünün İngiliz, Alman, Fransız, İtalyan ve Amerikalı sakinleri atalarından yadigar hayatın izini sürüyor… Girne’nin mutlaka görülmesi gereken yerlerinden biri de Bellapais ya da yeni adıyla Beylerbeyi. Limon ve nar ağaçları arasındaki bu küçük Akdeniz köyü, “İskenderiye Dörtlüsü” romanının yazarı Lawrence Durrell’in mekanı olarak tanınıyor” ifadelerine yer verildi.

Rengarenk deniz canlıları, amfora tarlaları gemi ve uçak batıklarıyla zengin bir sualtı dünyasına sahip Kuzey Kıbrıs’ın bir dalış cenneti olduğuna da yer verilen yazıda, Başkent Lefkoşa’ya da geniş yer verilerek “Selimiye Camisi’nin arkasındaki mahalle Lüzinyan, Venedik ve Osmanlı mimarisinin gerçeküstü sentezini sergileyen bir açık hava müzesi gibi” değerlendirmesinde bulunuldu.

Yazıda Gazimağusa kentinin ise Doğu Akdeniz’de Orta Çağ mimarisinin en iyi korunduğu yerleşim yerlerinden biri olduğuna işaret edilerek “Gazimağusa 5 bin yıllık tarihin izlerini taşıyor. Lala Mustafa Paşa Camisi’nin yanı sıra William Shakespeare’in eserine konu olan Othello Kalesi ile Namık Kemal’in hapsedildiği zindan kentin görülmeye değer yerlerinden” denildi.

Yazıda Salamis harabeleri, kaleler ve diğer tarihi yerler yanında Dipkarpaz bölgesine ve bölgenin turistik ve doğal açıdan zenginliklerine de yer verildi.