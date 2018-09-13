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Skripal’i Zehirlemekle Suçlanan Ruslar Ortaya Çıktı

Moskova, 13 Eylül 18 : İngiltere’de çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia’yı zehirlemekle suçlanan Rus vatandaşları Ruslan Boşirov ve Aleksandr Petrov, olayın gerçekleştiği sırada Salisbury’de bulunma nedenlerinin turistik amaçlı olduğunu söyledi.Boşirov ve Petrov, Russia Today TV kanalına yaptıkları açıklamada, İngiliz emniyet yetkililerinin Skripal olayının failleri olduğu iddiasıyla açıkladığı isimlerin gerçek isimleri olduğunu kabul etti.Arkadaşlarının tavsiyesiyle turistik...

Skripal’i Zehirlemekle Suçlanan Ruslar Ortaya Çıktı

Moskova, 13 Eylül 18 : İngiltere’de çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia’yı zehirlemekle suçlanan Rus vatandaşları Ruslan Boşirov ve Aleksandr Petrov, olayın gerçekleştiği sırada Salisbury’de bulunma nedenlerinin turistik amaçlı olduğunu söyledi.Boşirov ve Petrov, Russia Today TV kanalına yaptıkları açıklamada, İngiliz emniyet yetkililerinin Skripal olayının failleri olduğu iddiasıyla açıkladığı isimlerin gerçek isimleri olduğunu kabul etti.Arkadaşlarının tavsiyesiyle turistik...

13 Eylül 2018 Perşembe 14:04
Skripal’i Zehirlemekle Suçlanan Ruslar Ortaya Çıktı

Moskova, 13 Eylül 18 : İngiltere’de çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia’yı zehirlemekle suçlanan Rus vatandaşları Ruslan Boşirov ve Aleksandr Petrov, olayın gerçekleştiği sırada Salisbury’de bulunma nedenlerinin turistik amaçlı olduğunu söyledi.
Boşirov ve Petrov, Russia Today TV kanalına yaptıkları açıklamada, İngiliz emniyet yetkililerinin Skripal olayının failleri olduğu iddiasıyla açıkladığı isimlerin gerçek isimleri olduğunu kabul etti.
Arkadaşlarının tavsiyesiyle turistik Salisbury kentini ziyaret ettiklerini belirten Boşirov ve Petrov, Salisbury’de bir saatten fazla kalmadıklarını, ziyaret sırasında Skirpal’in evinin yanından geçmiş olabileceklerini söyledi.
Sporcu besinleri alım satımıyla uğraştıklarına işaret eden Boşirov ve Petrov, Rus askeri istihbarat servisi GRU’da çalışmadıklarını kaydetti.
İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere\'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart\'ta Salisbury\'de Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok adlı bir kimyasal ile zehirlenmişti.
Temmuz ayında da İngiltere’nin Amesbury kentinde Dawn Sturgess ve Charlie Rowley adlı İngiliz vatandaşlarının aynı madde ile zehirlendiği belirtilmişti.
İngiliz polisinin Skripal olayının faili olarak 2 Rus vatandaşının fotoğraflarını ve isimlerini açıklamasının ardından İngiltere Başbakanı Theresa May, "Hükümetimiz, polisin tespit ettiği 2 kişinin Rusya askeri istihbarat servisi GRU için çalıştığı sonucuna ulaştı." açıklamasını yapmıştı.
(AA/GÖZ/ÖK)
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