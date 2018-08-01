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Skoog: “BMGK, İsrail-Filistin sorununun çözümü için yeterince çaba göstermiyor“

Skoog: “BMGK, İsrail-Filistin sorununun çözümü için yeterince çaba göstermiyor“

01 Ağustos 2018 Çarşamba 06:27
Skoog: “BMGK, İsrail-Filistin sorununun çözümü için yeterince çaba göstermiyor“

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanı Olof Skoog, Gazze'de savaşın eşiğine gelindiğini belirterek, "Neredeyse günlük yaşanan gerginlikler çok hızlı bir şekilde tırmanabilir ve BM Güvenlik Konseyi yeterince çaba göstermiyor." dedi.
BMGK temmuz ayı dönem başkanlığı sona eren İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog, düzenlediği basın toplantısında, İsrail-Filistin sorununun büyük ölçüde yıkıcı olduğunu ve özellikle Gazze'de Filistinlileri son derece olumsuz etkilediği söyledi.
İsrail-Filistin meselesinin bölgeyi de olumsuz etkilediğine dikkati çeken Skoog, "Sorunun çözümüne öncelik verilmeli ama verildi mi? Korkarım hayır." dedi.
ABD'nin İsrail-Filistin sorununun çözümü için sunacağı barış planına ilişkin ise Skoog, "Herkes barış planını bekliyor ama kimse detaylarını bilmiyor ve plan zaten kuşkuyla da karşılandı." değerlendirmesinde bulundu.
Skoog, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını ve İsrail meclisi tarafından kabul edilen tartışmalı "Yahudi ulus devlet" yasasını da eleştirerek, bu olaylarla barış sürecinden uzaklaşıldığını vurguladı.
İsrail ile Filistin arasında artan tehlikeli gerginliğe ilişkin uyarılarda da bulunan Skoog, "Gazze'de savaşın eşiğine gelindi. Neredeyse günlük yaşanan gerginlikler çok hızlı bir şekilde tırmanabilir ve BM Güvenlik Konseyi yeterince çaba göstermiyor." diye konuştu.
 

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Son Güncelleme: 01.08.2018 10:32
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