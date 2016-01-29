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Skandal İddia! Askerler Bize Tecavüz Ediyor

Skandal İddia! Askerler Bize Tecavüz Ediyor

29 Ocak 2016 Cuma 22:04
Skandal İddia! Askerler Bize Tecavüz Ediyor
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Skandal İddia! Askerler Bize Tecavüz Ediyor

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde görev yapan barış gücü askerlerinin tecavüzle suçlanması Birleşmiş Milletler’i alarma geçirdi. BM görevlisi bir grup cinsel saldırıya uğrayan yaşları 14-16 arasında değişen mağdurlarla görüştü.

Birleşmiş Milletler, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde görev yapan AB Barış Gücü askerleri hakkında çıkan cinsel istismar iddialarına ilişkin harekete geçti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin düzenlediği basın toplantısında, bölgede görev yapan yabancı askerler hakkında süregelen çocuklara cinsel istismar iddialarıyla ilgili alarma geçtiklerini açıkladı.

BM’den bir grubun Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yabancı askerler tarafından cinsel istismara uğradıklarını söyleyen bir grup kız çocuğuyla görüştüğü bildirildi.

BİR GRUP KIZ ÇOCUĞUNA TECAVÜZ ETTİLER!

Yaşları 14-16 arasında değişen mağdurların ifadelerine göre, tecavüzle suçlanan askerler AB Barış Gücü’nde görev yapıyor.

İngiliz The Guardian gazetesinin geçen yıl BM tarafından kaleme alındığı belirtilen bir rapora dayanarak verdiği bir haberde, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde görevli Fransız askerlerinin 2013 ve 2014 yıllarında bu ülkedeki bazı çocuklara taciz ve tecavüzde bulunduğunu iddia etmişti.

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde Müslüman Seleka ve Hristiyan Anti-Balaka milisleri arasında iki yıl önce başlayan çatışmalarda şimdiye kadar en az 5 bin kişi yaşamını yitirdi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre Aralık 2013’ten bu yana Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 173 bin kişi yerlerinden olurken, 37 bin kişi de komşu ülkelere göç etmek zorunda kaldı. 
Son Güncelleme: 30.01.2016 00:05
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