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Skandal

Yok artık bu da oldu

Skandal

Yok artık bu da oldu

28 Nisan 2018 Cumartesi 09:39
Skandal

Hindistan'da alkollü olduğu açıklanan bir çift, komşularının evinin önünde arabada cinsel ilişkiye girdi. Araçtan gelen seslere uyanan komşuların şikayet ettiği çift hakkında işlem yapıldı.

Mahalle sakinlerinden tepki çeken olay Hindistan'ın Gurgaon şehrinde yaşandı. Sabaha karşı kapısının çalınmasıyla uyanan 52 yaşındaki kadın, kapıyı açtığında evinin önünde park eden aracın içinde cinsel ilişkiye giren çiftle karşılaştı.

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Çifte seslenen kadın cevap alamayınca araca yaklaştı ve kişilerden birinin komşusu olduğunu fark etti. Aracın içinden kadını da taciz etmeye çalışan çiftin aşırı derecede alkollü olduğu açıklandı.

Kadının komşularını uyandırmasıyla olay yerine çağrılan polis çifti gözaltına aldı. Polisten yapılan açıklamada mahkemeye çıkan 20 yaşındaki genç kadının kefaletle serbest bırakıldığı, 25 yaşında olduğu açıklanan erkeğin ise tutuklandığı belirtildi.

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