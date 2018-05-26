Skandal afişleri indirdiler Erdoğan'ın afişini astılar

Fransa'daki gurbetçiler Le Point Dergisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan kapağının afişlerini billboardlardan söktü.

Türkiye'de yapılan tüm seçimlere müdahale etmeye çalışan Avrupa medyasının hedefi yine CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan oldu.



Fransa'da yayın yapan Le Point Dergisi, bu hafta kapağına Erdoğan'ı taşıyarak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın karşısında yerini aldı.



Derginin kapağı da Fransız sokaklarındaki bilbordlara asıldı.Bir grupgurbetçi billboardlardakiderginin afişlerini sökerek,Recep Tayyiop Erdoğan'ın afişlerini astılar.