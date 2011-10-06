SİZLERİ KKTC’DE GÖRMEK BİZE GÜÇ KATAR

Başbakan İrsen Küçük, KKTC’de bulunan Türkiye Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ı kabul etti.

Ziyarette Türkiye’nin KKTC Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Ersan Saner de hazır bulundu.

Başbakan İrsen Küçük, yaptığı konuşmada, “yaptığımız çalışmalar sizlerin katılarıyla çok daha fazla anlam taşımaktadır” diye konuştu ve Türkiye Cumhuriyeti’nden bakanları KKTC’de görmenin kendilerine güç kattığını söyledi.

Türkiye’nin katkılarıyla yaptıkları çalışmaların büyük önem taşıdığını söyleyen Küçük, TC Büyükelçiliği mensupları ile KKTC’deki bakanlıkların yaptıkları çalışmaların ülke ekonomisiyle ilgili sonuçlarını almaya başladıkların ı ifade etti ve olumlu çalışmalar gerçekleştirildiğini belirtti.

KKTC’de de Türkiye’deki gibi, ulaşımın daha sağlıklı bir duruma gelebilmesi ve bilhassa kazaların önlenebilmesi için modern yollara kavuşmak amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Başbakan Küçük, Ulaştırma Bakanı Ersan Saner’in TC Ulaştırma Bakanlığı’nın çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade etti.

Türkiye’nin KKTC’ye yönelik katkılarının büyük olduğunu ve bu katkıların her geçen gün artarak devam ettiğini söyleyen Küçük, “Bir taraftan Kıbrıs görüşmeleri devam ederken, Güney’le olan ilişkiler ve görüşmeler, gerekse halkımızın gelişmesi ve ekonomimizin daha ileriyle gidebilmesi ve ülke ihtiyaçlarını karşılayabilmemiz bakımından bilhassa yatırım projelerinde hükümetinizin ve başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Bey’in büyük katkıları oluyor” dedi.

TC Büyükelçiliği ile ekonomik konularda büyük bir uyum içinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Küçük, “Sık sık sizlerin ülkemize teşrifi bizlere moral olmaktadır, dolayısıyla her zaman sizleri aramızda görmek ve özellikle çalışmalarımızın hangi noktada olduğunu izlemek bakımından hem de ülkenin ihtiyaçlarının yerinde tespiti bakımından sizlerin görüşlerinize çok önem veriyoruz, her zaman sizleri aramızda görmek isteriz” diye konuştu.

YILDIRIM

TC Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da, gelişleriyle birlikte ulaşım ve iletişim alanında iki tane hizmeti başlatmış olduklarını söyleyerek, bunlardan birinin Ercan Havaalanı’nda temelini attıkları aletli iniş sistemi olduğunu söyledi. Bu sistem ile kötü hava şartında iptallerin yaşanmaması ve seyir emniyetine yönelik standardın biraz daha yükseltilmesini sağlamış olduklarını dile getiren Yıldırım, Nisan ayında sistemin devreye sokulacağını kaydetti.

Geçen Mart ayında temeli atılan fiber optik kablo sisteminin açılışını gerçekleştireceklerini de dile getiren Yıldırım, bu kablo sisteminin KKTC’nin internet çıkışını, Türkiye ve dünyaya olan çıkışını hem hız hem de kapasite olarak önemli ölçüde artıracağını söyledi.

Yıldırım bilgi toplumunda bulunulduğunu ve bilgi toplumunda iletişimin altyapısının gelişmesinin geleceğin ihtiyaçlarının karşılanması bakımından hayati olduğunu belirtti.

Özellikle ulaştırma ve iletişim alanında Türkiye ile eş zamanlı olarak KKTC’de de aynı hizmetlerin yapılması yönündeki gayretlerin devam ettiğini dile getiren Yıldırım, “Türkiye’de yol projesi yapıyorsak, aynı yol projesini Kıbrıs’ta da yapıyoruz, havaalanı, iletişim, denizcilik gibi konularda da hep arkadaşlarımıza verdiğim bir talimat var, TC’de ne varsa KKTC’de de o olacak diyorum” şeklinde konuştu.

Yıldırım, amaçlarının Kuzey Kıbrıs halkı ve Türkiye Cumhuriyeti halkının el ele daha güzel günlere barış ve huzur içinde ulaşması olduğunu kaydetti.

Güney’de yaşananları tüm dünya kamuoyunun izlediğini söyleyen konuk Bakan, Kuzey Kıbrıs titiz davrandıkça ve anlaşmalara sadık kaldıkça Güney’de barış ve gelecek adına birlikteliği dinamitleyen faaliyetlerin devam ettiğini söyledi.

Sonuç ne olursa olsun KKTC’nin ve Türkiye’nin duruşunun net olduğunu kaydeden Yıldırım, geri adım atmanın söz konusu olmayacağını bunu herkesin bilmesi, anlaması ve sonuçta aklı selimin galip gelmesini tüm halkın istediğini vurguladı.

Başbakan Erdoğan’ın uluslararası camiada Kuzey Kıbrıs’ın haklarını ve menfaatlerini koruma noktasındaki kararlılığının gittikçe artarak devam ettiğini söyleyen Yıldırım, siyasi arenada bunlar yapılırken alt yapıdaki hizmetlerin gerçekleştirilmesinin gelecek için müzakere gücü ve KKTC halkının refah mutluluğu Türkiye’nin geleceği açısından hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Yıldırım, tüm bunları birlikte başarmak ve el ele daha güzel günlere ulaşmak temennisinde de bulundu.