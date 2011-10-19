Siz düşünün ?

SİZ DÜŞÜNÜN !

O kadar konuşuyorlar hepsi lafta kalıyor. Dediklerinin üçte birini yapsalardı bu ülkede terör falan kalmazdı.

Basını toplayıp konuşma yapmak çok kolay artık. Eline mikrofonu alan atıp tutuyor. Koltuğa oturan kendini pahadişah sanıyor.

Ülkeyi bilgisayar oyunuymuş gibi yönetmekle olucak iş değil.

1981'den beri hep aynı yalanlar aynı vaatlerle vatandaşlarımızı kandırıyorlar.

Dikkat ederseniz hepsinin ağzında aynı geveledikleri laflar terar tekrar gündeme düşüyor. Terörü bitiricez,sınır ötesi operasyon yapıcaz hani nerde?

Bıçak kemiğe dayandı. Hangi kemiğe dayandı ? Şehitlerimizin kemiğine dayandı...

Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak!

























TERÖRÜ LANETLİYORUZ !!

Saygılarımla;

Berker Mehmet Korkmaz