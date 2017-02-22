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22 Şubat 2017 Çarşamba 07:37

Siyahi Oyuncular İlk Kez Oscar'a Tüm Alanlarda Aday

Siyahi sinema oyuncuları, ABD'nin Los Angeles kentinde 26 Şubat'ta verilecek Oscar ödülleri için ilk kez bu yıl tüm alanlarda yarışacak.

Siyahi Oyuncular İlk Kez Oscar'a Tüm Alanlarda Aday
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ABD'DE 89. OSCAR ÖDÜL TÖRENLERİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

SİYAHİ SİNEMA OYUNCULARI İLK KEZ BU SENE TÜM ALANLARDA OSCAR'A ADAY GÖSTERİLDİ

Siyahi sinema oyuncuları, ABD'nin Los Angeles kentinde 26 Şubat'ta verilecek Oscar ödülleri için ilk kez bu yıl tüm alanlarda yarışacak.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929 yılında "Akademi Ödülleri" adıyla ilk defa dağıtılan ve sinema dünyasının en prestijli ödülleri kabul edilen Oscarlar için geri sayım başladı.

Oscar 89. Akademi Ödülleri, 26 Şubat Pazar gecesi Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda komedyen Jimmy Kimmel'in sunuculuğundaki gecede sahiplerini bulacak.

Oscar Ödüllerinde bu yılki aday oyuncular geçen sene yaşandığı gibi tamamı beyaz oyunculardan oluşmadı. Ödül tarihinde ilk kez siyahi sinema oyuncularının tüm alanlarda aday olması, ırkçılık suçlamalarına maruz kalan organizasyonun puan toplamasını sağladı.

Üye çeşitliği bakımından da puan toplayan Akademinin 683 üyesinden yüzde 46'sı kadın, yüzde 41'i siyahi Amerikalılardan oluştu.

Siyahi oyuncular, Denzel Washington "Fences"taki rolüyle En İyi Erkek Sinema Oyuncusu, Mahershala Ali "Moonligth"taki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Ruth Negga "Loving"deki rolüyle En İyi Kadın Sinema Oyuncusu, Viola Davis "Fences"taki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Sinema Oyuncusu, Naomie Harris "Moonlight"taki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Sinema Oyuncusu ve Octavia Spencer de "Hidden Figures"teki rolüyle En İyi Kadın Sinema Oyuncusu kategorisinde aday gösterildi.

Irkçılık tartışmalarından uzak bir sene geçiren Oscarlarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevindeki ilk yılı nedeniyle siyasi mesajlar verilecek bir ödül gecesi yaşanması bekleniyor.

SAYILARLA OSCAR

La La Land, 1979'da aday gösterilen "All That Jazz" ve 1945'te yarışan "Anchors Aweigh"den sonra En İyi Film dalında Oscar'a aday gösterilen üçüncü müzikal oldu.

Hacksaw Ridge filminde ses mikseri Kevin O'Connel 21. defa Oscar adayı olarak en fazla adaylığa sahip olmasına rağmen törenlerden eli boş dönmesiyle ilginç bir rekora imza attı.

Törenlerde verilen 24 ayar altın plakalı Oscar heykelciklerinin her birinin 696 dolar, yaklaşık bin 533 metrekarelik kırmızı halının değeri 30 bin dolar olduğu belirtili. Ödül gecesinin bu yılki toplam maliyeti ise 42 milyon 800 bin doları buldu.

Oscar ödüllerinin televizyon yayını sırasında 30 saniyelik reklamın bedelinin 2 milyon 100 bin dolar olduğu bildirildi.

Geceyi ilk defa sunacak Jimmy Kimmel'in bu iş için 15 bin dolar alacağı 89. Oscarlarda, bir çiftin katılacağı Vanity Fair dergisinin ödül sonrası partinin ücretinin 119 bin dolar olduğu duyuruldu.

Yapımcı firmalar arasında bu yıl Lionsgate 26 adaylıkla ilk sırada, Paramount 18 adaylıkla ikinci, A24 10 adaylıkla üçüncü, Disney 8 adaylıkla 4. sırada bulunuyor. Listenin 5. sırasındaki Amazon'un ise 7 adaylığı var.

Ödül olarak verilen heykelciklerin, Akademinin direktörlüğüne kadar yükselen Akademi Ödülleri araştırmacısı Margaret Herrick'in amcası Oscar'a benzediğini belirtmesinin ardından organizasyonun bu isimle anıldığı belirtiliyor.


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