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Şivan Perver'in Türkiye özlemi sona eriyor

Yıllardır yurt dışında yaşayan Kürt sanatçı Şivan Perver, yıllar sonra hasretini çektiği Türkiye'ye geliyor

Şivan Perver'in Türkiye özlemi sona eriyor

Yıllardır yurt dışında yaşayan Kürt sanatçı Şivan Perver, yıllar sonra hasretini çektiği Türkiye'ye geliyor

12 Ekim 2011 Çarşamba 14:28
Şivan Perver'in Türkiye özlemi sona eriyor
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Perver, Film yönetmeni Gani Rüzgar Şavata'nın Çarçıra (Dört Işık) adlı filminde ilk kez kamera karşısına geçecek.

İran, Irak, Suriye'de çekimleri yapılacak olan filmin bir kısmı Türkiye'de çekilecek. Gani Rüzgar Şavata, Şivan Perver'i Türkiye'ye getirmek için filmin bir kısmını Türkiye'de çekme kararı aldığını söyledi.

Gani Rüzgar Şavata, Çarçıra'nın hazırlıklarını başladıklarını, filmi Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı Irak’ın Kuzeyi, İran, Suriye ve Türkiye’nin Güneydoğu illerde çekmeyi planladıklarını kaydetti. Şavata, Almanya’da yaşayan Şirvan Perver ile görüştüğünü, Perver'in filmde oynama teklifini kabul edildiğini açıkladı. Yönetmenlik yaptığı filmlerde ilk kez kamera arkasında kalacağını kaydeden Şavata, kendi rolünü Perver'e verdiğini dile getirdi. Dört ülkenin sinema oyuncularının yanı sıra binlerce figüranın rol alacağını anlatan Şavata, filmde gerçek silah ve zırhlı araçların kullanılacağını, animasyon kullanılmayacağının altını çizdi.

TATLISES ÜZÜNTÜSÜ Şavata'nın oğlu Arafat Şavata'nın da oynayacağı filmde Türkiye kanadındaki oyuncular belli oldu. Şivan Perver, Arafat Şavata, Buket Gümüş, Yusuf Özpolat, Tugba Özay ve Levent İnanır'ın rol alacağı filmde İbrahim Tatlıses'in de oynaması hedeflendi. Tatlıses'in filmde yer almamasını üzüntü verici olarak değerlendiren Şavata, "Tatlıses'in de filme oynamasını çok istiyorduk. Ama maalesef başından olaylar geçti. Bu olaylar hepimizi özdü. Onun kadroda yer almasını istiyorum." dedi. Şavata, Kadir İnanır'a misafir oyuncu olarak teklif götüreceğini aktardı.

PERVER'İN YENİ ALBÜMÜ ÇIKIYOR Şavata, "Film çekimlerine bugüne kadar başlamamamızın nedeni Şivan Perver'in son albüm çalışmasının tamamlanmamış olmasından kaynaklanmıştır. Yapımını 7. Sanat Sinema'nın üstlendiği, genel koordinatörlüğünü Nevzat Turgay yürüttüğü filmin mekan platoları Irak bölgesinde tamamlanmış olup Türkiye tarafında da ekip olarak Urfa, Adıyaman, Kahta, Siverek, Diyarbakır ve Malatya çalışmalarımız sürüyor. Bugün buraları araştırdık. Perver'in albüm çalışması tamamlanınca çekimlere başlayacağız ve Perver'in yeni albümündeki klip çalışmasını da biz çekeceğiz." şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 12.10.2011 14:28
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKürtŞivanPerverSanatçı
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