Şişik not veren Moody’s’e para cezası

Türkiye'nin kredi notunu bir an bile beklemeden düşüren Moody's'e ABD'de sahtecilik cezası... ABD'deki ev kredilerine yanlış notlar verdiği gerekçesiyle Moody's 16.25 milyon dolar (102 milyon TL) para cezasına çarptırıldı.

Wall Street Journal’ın haberine göre; 2008 krizine neden olan mortgage kredileri için şişik not kullanan Moody's'e bir ceza da ABD'den geldi.

ABD hükümeti 2010-2013 yılları arasındaki ev kredilerine şişirilmiş notlar vediği için Moody's'i para cezasına çarptırdı.

ABD'nin sermaye piyasası kuruluşu SEC Moody's'i 16.25 milyon dolar cezaya çarptırdı.

Bankaların müşterilerine verdiği ev kredileri toplanıp sigortalanarak bir finans ürünü haline dönüştürülüyor. Kredi derecelendirme kuruluşları bu kredi paketlerine not veriyor.

Düşük not verilen kredilerin sigorta primleri de yüksek oluyor.

14 BANKANIN DERECESİ DÜŞTÜ

Moody’s son olarak dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla 14 bankanın derecesini bir not, dört bankanın derecesini iki not, iki finans şirketinin “kurumsal aile notu” da birer not azaltmıştı.

Moody's 17 Ağustos'ta da Türkiye'nin kredi notunu “Ba2″den “Ba3″e düşürmüş ve not görünümünü “durağan”dan “negatif”e çevirmişti.