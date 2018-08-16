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Sisi, “Para Karşılığı Vatandaşlık Yasası“nı onayladı

Sisi, “Para Karşılığı Vatandaşlık Yasası“nı onayladı

16 Ağustos 2018 Perşembe 07:56
Sisi, “Para Karşılığı Vatandaşlık Yasası“nı onayladı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkede son aylarda tartışmalara yol açan "banka mevduatı karşılığında yabancılara Mısır vatandaşlığı" verilmesini düzenleyen yasayı onayladı.

Yarı resmi El-Ahbar Gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Sisi, "Yabancıların ülkeye girişini ve bazılarına banka mevduatı karşılığında Mısır vatandaşlığı" verilmesini düzenleyen ve meclis tarafından kabul edilen yasayı onayladı.

Söz konusu yasanın yatırımı desteklemek amacıyla düzenlendiği belirtiliyor.

Mısır parlamentosu 16 Temmuz'da, ülkede ikamet eden yabancılara herhangi bir Mısır bankasında en az 7 milyon Cüneyh (393 bin dolar) mevduat açması karşılığında vatandaşlık verilmesini öngören yasal düzenlemeyi kabul etmişti. 

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Son Güncelleme: 16.08.2018 11:12
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