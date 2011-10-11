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Sırbistan'a Avrupa Birliği müjdesi

Avrupa Komisyonu, yarın kamuoyuna duyurulacak 2011 İlerleme Raporu’nda, Sırbistan’ın Avrupa Birliği’ne

Sırbistan'a Avrupa Birliği müjdesi

Avrupa Komisyonu, yarın kamuoyuna duyurulacak 2011 İlerleme Raporu’nda, Sırbistan’ın Avrupa Birliği’ne

11 Ekim 2011 Salı 14:23
Sırbistan'a Avrupa Birliği müjdesi
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Avrupa Komisyonu, yarın kamuoyuna duyurulacak 2011 İlerleme Raporu’nda, Sırbistan’ın Avrupa Birliği’ne (AB) aday ülke statüsüne alınması için tavsiyede bulunması bekleniyor.

Üst düzey bir diplomatın Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre, Belgrad hükümetinin son dönemde gerçekleştirdiği reform çabalarını ödüllendirmek adına atılacak bu adımla birlikte, Sırbistan’ın üyelik müzakerelerine başlaması için gereken koşullar da ortaya konacak. Avrupalı diplomatlar, geçtiğimiz haftalarda yaptıkları açıklamalarda, Aralık 2009'da üyelik başvurusu yapan Sırbistan ile komşusu Kosova arasında son dönemde yükselen tansiyonun, Belgrad’ın adaylık umutlarına zarar verebileceği ifade edilmişti.

ÜYELERDEN KOSOVA BASKISI AB’nin karar mekanizmaları üzerinde ağırlığı en büyük üyesi Almanya dahil bir çok ülke, Belgrad’ın adaylık için değerlendirilmesinden önce Priştine’yle ilişkilerini düzeltmesi gerektiği konusunda ısrarlı açıklamalar yapmıştı. Ancak diplomatlar, Komisyon’un, Sırbistan’ın hayata geçirdiği demokratik reformları övmek ve bu yıl içinde Ratko Mladiç gibi önemli savaş suçlularını adalet önüne çıkarmasını ödüllendirmek istediğini belirtti. Adının açıklanmasını istemeyen bir diplomat, “Bunun gerçekleşeceğine dair işaretler var” dedi.

KESİN KARAR YARIN AÇIKLANACAK Avrupa Komisyonu, konuyla ilgili son kararını yarın ilerleme raporunu yayımlamadan önce verecek. AB üyesi ülkelerin hükümetleri, ilerleyen dönemde Komisyon'un Sırbistan'la ilgili kararını onaylamak zorunda kalacak. Eğer raporda Sırbistan’a AB’ye aday ülke statüsü verilirse, müzakerelerin başlama tarihi belirlenmeden önce, Belgrad’ın Kosova’yla işbirliği adına belli kriterleri yerine getirmesi gerekecek.

AB KOSOVA KONUSUNDA BÖLÜNMÜŞ DURUMDA Sırbistan, tarihsel olarak kendi toprağı saydığı Kosova’yı bağımsız bir devlet olarak tanımayı reddediyor. AB üyeleri arasında da Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi, İspanya, Slovakya ve Romanya, Kosova’nın bağımsızlığını tanımıyor. Belgrad hükümeti, 1999 yılında, Sırbistan’ın etnik Arnavutlara karşı yürüttüğü savaşa NATO’nun müdahale etmesiyle Kosova toprakları üzerindeki kontrolünü kaybetmişti. Batı’nın desteğiyle Priştine, 2008 yılında bağımsızlığını ilan etmişti. Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkiler, son haftalarda sınır ve ticaret anlaşmazlıkları dolayısıyla bir hayli gerildi. Yaşanan çatışmalarda bir polis memuru hayatını kaybederken, onlarca NATO askeri ve Sırp protestocu yaralandı. AB’nin aracılık ettiği barış görüşmelerinin son turu da iptal edildi.

Son Güncelleme: 11.10.2011 14:23
Anahtar Kelimeler:
AvrupaBirliğiSırbistanRapor
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