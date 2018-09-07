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Sırbistan Ve Kosova Cumhurbaşkanları Görüşmeyecek

SIRBİSTAN HÜKÜMETİ KOSOVA OFİSİ DİREKTÖRÜ MARKO DJURİC, PRİŞTİNE İLE DİYALOĞUN SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLARIN MEVCUT OLMADIĞINI AÇIKLADI

Sırbistan Ve Kosova Cumhurbaşkanları Görüşmeyecek

SIRBİSTAN HÜKÜMETİ KOSOVA OFİSİ DİREKTÖRÜ MARKO DJURİC, PRİŞTİNE İLE DİYALOĞUN SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLARIN MEVCUT OLMADIĞINI AÇIKLADI

07 Eylül 2018 Cuma 12:00
Sırbistan Ve Kosova Cumhurbaşkanları Görüşmeyecek

SIRBİSTAN HÜKÜMETİ KOSOVA OFİSİ DİREKTÖRÜ MARKO DJURİC, PRİŞTİNE İLE DİYALOĞUN SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLARIN MEVCUT OLMADIĞINI AÇIKLADI

Belgrad, 7 Eylül 18 : Sırbistan Cumhurbaşkanı AleksandarVucic, Avrupa Birliği (AB) ara buluculuğundaki Belgrad-Priştine diyalog süreci kapsamında bugün Brüksel\'de Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile gerçekleştirmesi planlanan görüşmeyi iptal etti.
Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Direktörü MarkoDjuric, yaptığı açıklamada, Brüksel\'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi FedericaMogherini ile görüşen Vucic\'in, Haşim Thaçi ile görüşmesini iptal ettiğini söyledi.
Djuric, Priştine ile diyaloğun sürdürülmesi için gerekli şartların mevcut olmadığını savundu.
AB ara buluculuğundaki diyalog sürecinin bugünkü ayağında, Mogherini\'nin Sırbistan ve Kosova cumhurbaşkanları ile bir toplantı yapması öngörülüyordu. Mogherini, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile ayrı Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ile ayrı görüştü.
Vucic, Brüksel\'deki temasları öncesinde, ülkesinin askeri, polis ve istihbarat birimlerinin Kosova\'daki yerel ve uluslararası kurumlarla iletişimini kesmesi talimatı vermişti. Sırp medyasında yer alan haberlerde, 8-9 Eylül\'de Kosova\'yı ziyaret etmesi planlanan Sırp liderin, ziyareti kapsamında Gazivoda\'ya gitmesine izin verilmemesi nedeniyle böyle bir talimat verdiği iddia edildi.
Vucic\'in bu ziyareti gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği ise henüz teyit edilmedi.
Gelişmeler ilişkin açıklamada bulunan Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, uluslararası topluma durumun ciddiyetini anlama çağrısında bulunarak, "Sırbistan\'ın sabır ve anlayış sınırlarını zorlamayın." ifadelerini kullandı.
(AA/AK/ŞEB)
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