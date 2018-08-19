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Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic: “Sırbistan Türkiye'ye Karşı Bir Koalisyonun İçinde Yer Almayacak”

Antalya, 19 Ağustos 18 (.): Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic,

Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic: “Sırbistan Türkiye'ye Karşı Bir Koalisyonun İçinde Yer Almayacak”

Antalya, 19 Ağustos 18 (.): Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic,

19 Ağustos 2018 Pazar 11:35
Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic: “Sırbistan Türkiye'ye Karşı Bir Koalisyonun İçinde Yer Almayacak”


Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, "Sırbistan hiçbir zaman Türkiye'ye karşı çalışacak bir koalisyonun içinde yer almayacaktır." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sırbistan'ın Antalya Fahri Konsolosluğu'nun açılışı için Türkiye'ye gelen Dacic, açılışın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Sırbistan'ın Türkiye'ye zor zamanlardaki desteğine işaret eden Dacic, "Bildiğiniz gibi 15 Temmuz darbe girişiminde biz (Recep Tayyip) Erdoğan'a ne olacak diye beklemedik, darbeyi hemen kınadık. Bir kez daha söylemek istiyorum. Sırbistan hiçbir zaman Türkiye'ye karşı çalışacak bir koalisyonun içinde yer almayacaktır." ifadelerini kullandı.

Dacic, Türkiye ve Sırbistan arasında son zamanlarda sıkça ziyaretler düzenlendiğini hatırlatarak, "Geçen sene ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan'ı ziyareti sırasında yeni bir döneme başlandı." diye konuştu.

"İki ülke ilişkileri çok iyi bir ivme yakaladı." diyen Dacic, ekonomik olarak da ilişkilerin yolunda gittiğini ve iki ülkenin de bundan memnun olduğunu kaydetti.

Dacic, Türkiye ile bütün alanlarda ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, ekonominin yanı sıra kültürel ilişkiler, eğitim ve spor alanında da gelişme kaydetmek istediklerini bildirdi.

"BÜTÜN KONSOLOSLUKLARDAN DAHA DEĞERLİ"
Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic, açılan konsolosluğun iki ülke ilişkilerini daha da geliştireceğini vurgulayarak, "Seneye diplomatik ilişkilerin 140. yılını kutlayacağız. Biz bu dostane ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz." dedi.

Antalya'da Fahri Konsolosluğun açılmasından duyduğu memnuniyeti belirten Sırp Bakan Dacic, "Sırp turistler için Antalya çok önemli bir bölge ve bizim için konsolosluğun burada açılması son derece önemliydi." değerlendirmesini yaptı.

Dacic, "Bu konsolosluk belki de Sırbistan'ın değişik ülkelerde bulunan diğer bütün konsolosluklarından daha değerli olacaktır." ifadesini kullandı.

Her iki ülkenin ortak çıkarlarını gözettiklerini de dile getiren Dacic, hem Türkiye'de yaşayan Balkan halkları hem de Sırbistan'daki Müslüman halkların çıkarları için çalışacaklarını sözlerine ekledi.
 

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Son Güncelleme: 19.08.2018 14:39
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