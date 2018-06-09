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Sırbistan'da Akaryakıt Zammı Protestosu!

Sırbistan'da akaryakıt fiyatlarının artmasına tepki gösteren sürücüler, ülke genelinde birçok şehirde gösteri düzenledi.

Sırbistan'da Akaryakıt Zammı Protestosu!

Sırbistan'da akaryakıt fiyatlarının artmasına tepki gösteren sürücüler, ülke genelinde birçok şehirde gösteri düzenledi.

09 Haziran 2018 Cumartesi 09:21
Sırbistan'da Akaryakıt Zammı Protestosu!

: Sırbistan'da akaryakıt fiyatlarının artmasına tepki gösteren sürücüler, ülke genelinde birçok şehirde gösteri düzenledi.

Sosyal medya üzerinden yapılan protesto çağrısına kulak veren Sırbistanlı sürücüler, başta başkent Belgrad olmak üzere, Nis ve Novi Pazar şehirlerinde eylem yaptı.

Araçlarını, yerel saat ile 17.00'de bulundukları sokaklarda bir saatliğine durdurarak memnuniyetsizliklerini dile getiren sürücüler, trafik akışını engelledi.

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Belgrad'daki protestoda araçlarından inen sürücüler şehrin ana caddelerini trafiğe kapattı.

Ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen protestolara katılan sürücüler, ellerinde "benzin param yok, bisikletle geldim" ve "benzinim bitti" yazılı dövizler taşıdı.

Sırbistan'da akaryakıt fiyatlarına son bir ayda yaklaşık yüzde 5 ile yüzde 6 oranında zam yapıldı.

 

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Son Güncelleme: 09.06.2018 12:28
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