F-16 uçakları ve Altay Tankı gibi kritik projeler üzerinde çalışan 3 mühendisin ‘garip’ intiharlarının soruşturmasında savcı, Adli Tıp’a “ölüm nedeni intihar mı, cinayet mi net bir cevap verin” diye sordu.



ASELSAN’DA görev yapan 3 mühendisin “intiharları” üzerindeki sır perdesi aralanıyor. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Murat Demir, Adli Tıp Kurumu’ndan ölen mühendis Hüseyin Başbilen’in boğazındaki 20 santimlik bıçak kesiğinin açıklanmasını istedi. Demir, mühendislerin cinayetle mi yoksa intihar yoluyla mı öldüğüne ilişkin olarak net bir karar verilmesini talep etti.



Ölüm nedeni için net cevap verin



Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle 2006 yılında intihar ettikleri öne sürülen ASELSAN mühendisleri Hüseyin Başbilen, Halim Ünsal ve Evrim Yançeken’in ölümleri ile ilgili soruşturmayı yürüten savcı Murat Demir, Adli Tıp Kurumu’na ikinci kez yazı yazarak şüphelerin ortadan kaldırılmasını istedi. Daha önce mühendislerden Hüseyin Başbilen hakkında Adli Tıp Daire Başkanlığı’nın 10 üyesinden 7’sinin intihar, 3’ününse cinayet dediğini hatırlatan Savcı Demir, “Ölüm nedeni hakkında net cevap verin. Adli Tıp Genel Kurulu’nun onayı olsun” uyarısında bulundu. Yeni delillerle Adli Tıp Kurumu’nun raporundaki şüpheleri ortadan kaldırmayı hedefleyen Savcı Demir, ikinci yazısında yeni sorulara Adli Tıp’ın açıklık getirmesini istedi.



Adli Tıp’tan açıklama istedi



Otopsi raporunda Hüseyin Başbilen’in boğazındaki 20 cm’lik kesiğin 2-3 cm olarak gösterildiğini belirleyen savcılık bu duruma Adli Tıp raporunda açıklık getirilmesini talep etti. Savcı Demir, Adli Tıp Kurumu’na “Başbilen’in boynunda ve bileğinde bulunan kesiklerin yönleri ve şekli ile kesik sayısı net olarak açıklansın” dedi. Savcılık ayrıca 3 mühendisin ölümüne ilişkin olarak “Ölüm nedeni hakkında net cevap verin. Raporlarda Adli Tıp Genel Kurulu’nun onayı olsun” uyarısında bulundu. Adli Tıp raporunda “psikolojik sorunlar nedeniyle intihar etti” denilen mühendislerin psikolojik tedavi kaydının olmadığını bildiren Savcı Demir, bu duruma Adli Tıp Kurumu’nun açıklık getirmesini de istedi.



Eski rapor uygun değil geçersiz



Cumhuriyet Savcısı Demir, otopsi raporunun Adli Tıp Kanunu’na uygun olmadığı ve bu yüzden alınan kararında geçerli olmadığı gerekçesi ile Başbilen’in otopsi raporu, olay yeri inceleme raporu ve çekilen video görüntülerini Adli Tıp Kurumu’na göndermişti. Adli Tıp Genel Kurulu’nun söz konusu raporların tamamını yeniden incelemeye alırken yeni sorular ile birlikte mühendislerinin ölüm nedeninin intihar mı, cinayet mi olduğu konusundaki şüphelerin ortadan kalkacağı ve soruşturmanın da sonuçlanacağı bildirildi.



Üç mühendisin ortak özelliği yazılımlar



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin teknoloji ve silah üssü ASELSAN’da görevli üç mühendisin ölümü üzerindeki sis perdesi kaldırılmaya çalışılıyor.



Milli Tank Projesi üzerinde çalışan mühendis Hüseyin Başbilen, 7 Ağustos 2006’da boğazı ve bileği kesilmiş olarak aracının içinde bulunmuştu. Ardından 17 Ocak 2007’de Halim Ünal kafasına isabet eden tek kurşunla öldü. Dokuz gün sonra da Evrim Yançeken oturduğu binanın 6’ncı katından düşerek can verdi. ODTÜ mezunu üç genç mühendisin ölüm nedenleri kayıtlara intihar olarak geçti. Ancak üç mühendisin ortak bir özeliği vardı: Uçakları saldırıdan koruyan dost-düşman tanıma sisteminin uzmanı olmaları.



Hüseyİn BAŞBİLEN



Makine mühendisi. 7 Ağustos 2006’ta otomobilinde ölü bulundu. Bir intihar mektubu bıraktı. Milli tank projesi üzerinde çalışıyordu. F-16’larında sinyal kırıcı sistemi üzerinde de çalıştı.



HALİM ÜNAL



Elektrik Elektronik Mühendisi. 17 Ocak 2007’de Ankara Eymür Gölü kenarında bulundu. Kafasına sıkılan tek kurşunla öldüğü bildirildi. F-16’ların modernizasyonuyla ilgileniyordu.



EVRİM YANÇEKEN



Elektrik mühendisi. 26 Ocak 2007’de Ankara Batıkent’te ölü bulundu. 7. kattan atladığı kayıtlara geçti. “Artık dayanamıyorum. İntiharımdan kimse sorumlu değil” yazılı not bıraktı.