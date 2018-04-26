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Sır gibi saklanıyordu! Yeri tespit edildi…

Hollandalı uzay gözlemcisi, NASA tarafından beşinci görevi için uzaya fırlatılan uzay mekiğini tespit etti.

Sır gibi saklanıyordu! Yeri tespit edildi…

Hollandalı uzay gözlemcisi, NASA tarafından beşinci görevi için uzaya fırlatılan uzay mekiğini tespit etti.

26 Nisan 2018 Perşembe 11:23
Sır gibi saklanıyordu! Yeri tespit edildi…

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NASA tarafından uzaya fırlatılan robot uzak mekiği, bir Hollandalı uzay gözlemcisi Cess Bassa tarafından tespit edildi. Cess Bassa, sır gibi saklanan aracın koordinatlarını da sosyal medya hesabından paylaşarak dünyaya duyurdu.

Boeing tarafından yapılan robot gemi SpaceX Falcon 9 roketinin üzerindeki beşinci görevine başlamak üzere ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Cape Canaveral’daki NASA Kennedy Uzay Merkezi tarafından uzaya fırlatılmıştı.

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