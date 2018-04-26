Sır gibi saklanıyordu! Yeri tespit edildi…

Boeing tarafından yapılan robot gemi SpaceX Falcon 9 roketinin üzerindeki beşinci görevine başlamak üzere ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Cape Canaveral’daki NASA Kennedy Uzay Merkezi tarafından uzaya fırlatılmıştı.
26 Nisan 2018 Perşembe 11:23
Hollandalı uzay gözlemcisi, NASA tarafından beşinci görevi için uzaya fırlatılan uzay mekiğini tespit etti.
Boeing tarafından yapılan robot gemi SpaceX Falcon 9 roketinin üzerindeki beşinci görevine başlamak üzere ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Cape Canaveral’daki NASA Kennedy Uzay Merkezi tarafından uzaya fırlatılmıştı.