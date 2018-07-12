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Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Avrupa'nın Göçmen Politikasına Tepki!

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin Akdeniz'deki göçmen gemilerine yardım ulaştırılmasının engellenmesinin ölümcül sonuçları olduğunu açıkladı. 

Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Avrupa'nın Göçmen Politikasına Tepki!

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin Akdeniz'deki göçmen gemilerine yardım ulaştırılmasının engellenmesinin ölümcül sonuçları olduğunu açıkladı. 

12 Temmuz 2018 Perşembe 16:01
Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Avrupa'nın Göçmen Politikasına Tepki!

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin Akdeniz'deki göçmen gemilerine yardım ulaştırılmasının engellenmesinin ölümcül sonuçları olduğunu açıkladı. 
MSF'ten yapılan yazılı açıklamada, Avrupa ülkelerinin Akdeniz’de insani yardımın önünü kesmesi sonucu, burada boğulanların sayısında keskin bir artış gözlendiği belirtildi. Son dört hafta içinde, Akdeniz’i geçmeye çalışan, aralarında bebek ve çocukların bulunduğu 600’den fazla sığınmacının boğularak hayatını kaybettiği vurgulandı. 
Bir ay önce, arama kurtarma kuruluşu SOS MEDITERRANEE’nin MSF ile çalıştığı Aquarius arama ve kurtarma gemisinin, denizden kurtarılmış 630 kişiyi limana çıkarmasının İtalya tarafından engellendiği anımsatılan açıklamada, bu olayın ardından sivil toplum kuruluşlarına ait kurtarma gemilerinin Avrupa devletleri tarafından daha da fazla engellendiği kaydedildi. 
Açıklamada görüşlerine yer verilen MSF Acil Durum Koordinatörü KarlineKleijer, "Avrupa’nın geçtiğimiz haftalarda aldığı siyasi kararların ölümcül sonuçları oldu. Soğukkanlılıkla alınan kararlar sonucu erkek, kadın ve çocuklar Akdeniz’de ölüme terk edildi. Bu, ölçüyü aşan ve asla kabul edilemeyecek bir tutum. Avrupa ülkeleri denizde zor durumda bulunan insanların hayatını kurtaracak tıbbi ve insani yardımın bilerek önünü kesmek yerine Akdeniz’de arama ve kurtarmaya ayrılmış özel ve aktif bir sistem kurmalı." ifadesini kullandı. 
Şiddet, yoksulluk ve çatışmaların, sığınmacıları hem kendi hayatlarını hem de çocuklarınınkini riske atmaya mecbur bıraktığına işaret eden açıklamada, "Avrupa devletleri Libya’da mültecilerin, sığınmacıların ve göçmenlerin maruz bırakıldığı son derece tehlikeli düzeydeki şiddet ve istismar vakalarının farkında ama ne olursa olsun insanların Avrupa’ya ulaşmasını engellemekte kararlılar." ifadesine yer verildi. 
"Akdeniz’in uluslararası sularında kurtarılan insanlar Libya’ya geri götürülemez; uluslararası hukuka ve denizcilik kanunlarına göre bu insanların güvenli bir limana götürülmesi gerekiyor." görüşüne yer verilen açıklamada, "Dahası, AB destekli Libya Sahil Güvenliği bu yılın başından beri yaklaşık 10 bin kişinin yolunu keserek, bunun insan hayatı ve sağlığı üzerindeki sonuçlarını dikkate almaksızın onları Libya’daki gözaltı merkezlerine götürdü. Akdeniz’deki tüm arama-kurtarma faaliyetlerinin sorumluluğunu Libya Sahil Güvenliği’ne devretmenin tek sonucu, daha fazla insanın hayatını kaybetmesi olacaktır." değerlendirmesi yapıldı. 
 

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Son Güncelleme: 12.07.2018 19:35
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