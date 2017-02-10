Sınıfta Öğrencilerine Yanlışlıkla Porno İzleten Öğretmen..

Sınıfta öğrencilerine yanlışlıkla porno izleten öğretmen hakkında soruşturma açıldı



ABD'nin California eyaletine bağlı Rancho Del Rey Ortaokulu'nda sınıfta porno film gösteren öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.Sınıfta öğrencilerine yanlışlıkla porno izleten öğretmen hakkında soruşturma açıldıÖğrenciler Fox 5 yayın kurluşuna verdiği demeçte, öğretmenlerinin derste yanlışlıkla porno film açtığını söylediler.Öğrencilere göre; adı açıklanmayan bir 7’nci sınıf öğretmeni, dünya kültürleri dersinde iPad’ini projeksiyon makinesi bağlayınca ekrana porno film yansıdı.Derse giren öğrencilerden Dylan Lazo, “Dev ekranda porno gördük. İki erkek seks yapıyordu. ‘Bu lanet olası şey nasıl ekrana geldi’ dedi. Herkes merak içindeydi ve şoke olmuş bir haldeydi” dedi.