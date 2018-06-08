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Singapur\'da Kuzey Kore Liderine Benzeyen Kişiye Sorgulama

Singapore, 8 Haziran 18 : Singapur Changi Havalimanı\'nda, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un\'a benzerliğiyle dikkat çeken kişi sorguya alındı

Singapur\'da Kuzey Kore Liderine Benzeyen Kişiye Sorgulama

Singapore, 8 Haziran 18 : Singapur Changi Havalimanı\'nda, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un\'a benzerliğiyle dikkat çeken kişi sorguya alındı

08 Haziran 2018 Cuma 14:53
Singapur\'da Kuzey Kore Liderine Benzeyen Kişiye Sorgulama

Singapore, 8 Haziran 18 : Singapur Changi Havalimanı\'nda, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un\'a benzerliğiyle dikkat çeken kişi sorguya alındı

Kendisini "Howard X" olarak tanıtan Hong Kong asıllı adam, Singapur polisi tarafından durdurularak çantasının arandığını ve gözaltına alınarak yaklaşık 2 saat sorgulandığını belirtti.

Howard, polisin kendisine, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki zirvenin gerçekleşeceği Sentosa adasından ve Trump\'ın Singapur ziyareti sırasında konaklaması beklenen Shangri-La Otel\'den uzak durmasını söylediğini ileri sürdü.

Howard, "Polis, bana siyasi görüşlerimi ve diğer ülkelerde herhangi bir protestoya katılıp katılmadığımı sordu. Onlara, hiçbir ayaklanmaya katılmadığımı ve asla katılmayı planlamadığımı ve bunu asla Singapur\'da yapmayacağımı söyledim." dedi.

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Polis konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında 12 Haziran\'da yapılacak zirvenin, Singapur\'un Sentosa Adası\'ndaki Capella Otel\'de yerel saatle 09.00\'da başlayacağını açıklamıştı.

(AA/RU/GUR)

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