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Singapur tarihi zirveye ev sahipliği yapmaya hazır

Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran'da yapılacak zirve için hazır olduklarını söyledi.

Singapur tarihi zirveye ev sahipliği yapmaya hazır

Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran'da yapılacak zirve için hazır olduklarını söyledi.

09 Haziran 2018 Cumartesi 21:15
Singapur tarihi zirveye ev sahipliği yapmaya hazır

Singapur tarihi zirveye ev sahipliği yapmaya hazır

Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 12 Haziran'da yapılacak zirve için hazır olduklarını söyledi.

Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, Washington ve Pyongyang yönetimlerinin zirve için yapılan düzenlemelerden memnun ve son 70 yılın sıkıntılarından kurtulmaya istekli olduğunu kaydetti.

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Balakrishnan, hafta başında Washington'ı ziyaret etmiş, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir araya gelmiş, önceki gün de Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da mevkidaşı Ri Yong Ho ile görüşmüştü.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelecek.

Geçtiğimiz günlerde Kim Jong-un'un zirveden iki gün önce Singapur'a geleceği açıklanmış ancak sebebine dair herhangi bir açıklamada bulunulmamıştı.

Nükleer silahsızlanma ve güvenlik konularının masaya yatırılacağı zirvenin, 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana devam eden ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olması öngörülüyor.  

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