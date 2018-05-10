Sina'daki operasyonlarında 21 ölü, 238 tutuklu

Mısır ordusu, başta Sina Yarımadası olmak üzere ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 21 kişinin öldürüldüğünü, 238 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Mısır ordusundan yapılan açıklamada, "9 Şubat'ta başlatılan Sina 2018 Operasyonu kapsamında geçtiğimiz günlerde başta Sina Yarımadası olmak üzere ülke genelinde yürütülen operasyonlarda silahlı tekfirci gruplardan 21 kişinin öldürüldüğü, 238 kişinin tutuklandığı" belirtildi.

Açıklamada ayrıca son rakamlarla birlikte operasyonların başladığı şubat ayından bu yana öldürülenlerin sayısının 259'a, tutuklananların 4 bin 467'ye yükseldiği, Mısır ordusunun ise 35 kayıp verdiği aktarıldı.

Mısır Silahlı Kuvvetleri, Sina Yarımadası'ndaki terör unsurlarına karşı 9 Şubat'ta kara, hava ve deniz birliklerinin katılımıyla "2018 Sina Operasyonu"nu başlattığını duyurmuştu.

