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Şimdiye kadarki en pahalı bedelli

Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı bedelli askerlik düzenlemesi dördüncü kez uygulanıyor...

Şimdiye kadarki en pahalı bedelli

Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı bedelli askerlik düzenlemesi dördüncü kez uygulanıyor...

22 Kasım 2011 Salı 13:59
Şimdiye kadarki en pahalı bedelli
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Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı bedelli askerlik düzenlemesi dördüncü kez uygulanıyor. Yeni düzenlemenin önceki uygulamalardan en önemli farkı 21 gün temel askerlik olmaması ve 30 bin TL'lik yüksek miktar.

Bedelli askerlik konusunda şimdiye kadar 16 Nisan 1987, 21 Mayıs 1992 ve 2 Kasım 1999 tarihlerinde düzenleme yapıldı. Uygulamalardan toplam 125 bin 834 kişi yararlandı. 1987'de 18 bin 433, 1992'de 35 bin 111, 1999'da ise 72 bin 290 kişi yararlandı. Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı yeni bedelli askerlik uygulamasının geçmişte çıkan düzenlemelerden farklı tarafları bulunuyor.

Bundan önce çıkan bedelli uygulamalarından yararlananlar 21 günlük temel askerlik eğitimlerini aldılar. Hazırlanan düzenlemede diğer askerlik uygulamalarından daha yüksek bir bedel sözkonusu. Örneğin, 1999 yılındaki uygulamada bedel 15 bin mark, Türk Lirası karşılığı da 4 bin 500 TL idi. Yeni belirlenen 30 bir TL'lik miktar şimdiye kadar çıkan bedelli askerlik uygulamalarındaki en yüksek rakam.

Genelkurmay Başkanlığı yaş sınırının yüksek tutulmasını istiyordu. Hükümetin bu isteği dikkate aldığı zira 30 yaş sınırı ve 30 bin TL'lik bedeli başvuru sayısını sınırlandıracağı belirtiliyor. Bedelli askerlikten yararlanmak için bekleyenlerin sayısının 400 bin civarında olduğu ve düzenlemeye göre 100 bin kişinin yararlanması tahmin ediliyordu.

Ancak bu rakamlara ulaşılamayacağı belirtiliyor. Dövizli askerlikte 38 yaş sınırı da artık kalkıyor. Yurdışında bulunanlar 10 bin liraya askerlik hizmetinden muaf tutulacak. Öte yandan, 21 günlük zorunlu eğitimin olmamasının Anayasa'yla çelişebileceğini belirtiliyor.

Son Güncelleme: 22.11.2011 13:59
Anahtar Kelimeler:
BAŞBAKANERDOĞANBedelliAskerlik
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