SİLİKON VADİSİNİN EFSANE İSMİ STEVE JOBS ÖLDÜ.

Teknoloji dünyasının en önemli isimlerinden, Apple'ın eski patronu Steve Jobs hayatını kaybetti.

Apple şirketinden yapılan kısa açıklamada, kurucularından Steve Jobs'un 56 yaşında öldüğü bildirildi.

Açıklamada, "Steve Jobs'un aramızdan ayrıldığını derin üzüntüyle bildiriyoruz. Steve'in zekası, tutkusu ve enerjisi, hayatımızı zenginleştiren ve geliştiren sayısız buluşun kaynağı oldu. Dünya, Steve

sayesinde ölçülemez derecede daha iyi bir yer" denildi.

Jobs, Ağustos ayında sağlık sorunları nedeniyle Apple'ın üst yöneticiliği (CEO) görevinden istifa etmişti. Apple'ı dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline getiren yaratıcı güç olarak görülen Jobs,

yerini sağ kolu olarak bilinen Tim Cook'a bırakmıştı.

Jobs, pankreas kanseri tedavisi gördükten sonra karaciğer nakli operasyonu geçirmişti.

Jobs, 1970 yılının sonunda arkadaşı Steve Wozniak ile Apple bilgisayar üzerinde çalışmaya başladı. Jobs ve Wozniak'ın Slikon Vadisi'nde yaptıkları ilk Apple bilgisayar 1976 yılında 666,66 dolardan

satışa sunuldu.

Apple'ın ilk başarılı kişisel bilgisayarlarından biri olan Apple II 1977 yılında piyasaya sürüldü. 1980 yılında Jobs, artık milyoner biriydi. İki yıl sonra Apple'ın satış rakamları 1 milyar doları buldu.

Apple, 1984 yılında grafiksel kullanıcı arayüze sahip Macintosh bilgisayarı kullanıma sundu.

Steve jobs, 1985 yılında dönemin Appel CEO'su John Sculley ile olan anlaşmazlığı yüzünden Apple'dan ayrıldı. Wozniak da istifa etti.

Jobs, 1986 yılında NeXT adlı şirketi kurdu. Bu şirketin ilk bilgisayarı 1989 yılında 6 bin 500 dolardan satışa sunuldu. Bu şirketin satışları hiçbir zaman çok sayıda olmadı, ancak bu bilgisayarda dünyanın

ilk ağ tarayıcısı kullanıma sunulmuştu. Bilgisayarın yazılımı bugünkü Macintosh ve iPhone işletim sistemlerinin temelini oluşturdu.

Apple, NeXT'i 430 milyon dolara aldıktan sonra Jobs 1997 yılında Apple'a danışman olarak geri döndü.

Apple, 1998 yılında modern görünümlü iMac bilgisayarı piyasaya sürdü. iMac Apple'ın talihini döndürdü ve Jobs iki yıl sonra 2000 yılında Apple'ın CEO'su oldu.

Apple, 2001 yılında iPod ile müzik çalar piyasasına dahil oldu. İPod'un başarısı çevrimiçi müzik mağazası iTunes Store ile akıllı telefon iPhone'un önünü açtı.

iTunes Store 2003 yılında hizmete girdi. Apple iTunes Store ile dünyanın en büyük müzik piyasasının sahibi oldu.

Apple, akıllı telefon olarak bilinen iPhone'u 2007 yılında piyasaya sürdü ve şu anda dünyanın en karlı telefon üreticisi konumuna geldi. iPhone Apple'ın en fazla satan ürünü olurken, şirket ise dünyanın

en büyük akıllı telefon satıcısı oldu.

Jobs, en son 2010 yılında tablet bilgisayar iPad'ı dünyaya tanıttı.

Ayrıca Walt Disney'in yönetim kurulu üyesi ve yüzde 7,4 ile bu şirketin en büyük hissedarı olan Jobs, bu konumuna Disney, Jobs'un animasyon şirketi ''Pixar Animation Studio''sunu 2006 yılında 7,4

milyar dolara satın aldığında kavuştu.

Disney bu şirketi aldıktan sonra şirketin yeni ismi Disney-Pixar oldu.

Macintosh bilgisayarlar dahil Apple'ın ürünlerinin arkasındaki itici güç olarak görülen Jobs, 2004 yılında pankreas kanseri tedavisi gördü. Jobs'a 2009 yılında da karaciğer nakli yapıldı.

Jobs'un yönetiminde Apple, petrol şirketi Exxon'dan sonra ABD'deki en değerli ikinci şirket haline geldi.

ABD BAŞKANI OBAMA: “DÜNYA BİR HAYALCİ KAYBETTİ”

ABD Başkanı Barack Obama, Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un ölümü üzerine yaptığı açıklamada, "dünyanın bir hayalci kaybettiğini" söyledi.

Jobs'un "Amerika'nın en büyük mucitlerinden biri" olduğunu belirten Obama, Jobs'un "farklı düşünecek kadar cesur, dünyayı değiştirebileceğine inanacak kadar gözüpek ve bunu yapabilecek kadar

yetenekli olduğunu" kaydetti.

Başkan Obama, bir sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı mesajda da, "dünyanın büyük bölümünün Jobs'un ölüm haberini onun keşfettiği araç üzerinden aldığına dikkat çekerek, onu anmanın bundan

daha büyük bir yolu olamayacağını" yazdı.

Öte yandan, Avustralya Başbakanı Julia Gillard da, Jobs'un ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "onun yaratıcı dehasının dünyayı değiştirdiğini" söyledi.

Gillard gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hepimiz hergün, onun yaratıcı dehasının ürettiği ürünlere dokunuyoruz" dedi.