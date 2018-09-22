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Şili\'deki Kiliselerde Çocukların Cinsel İstismarı... İki Piskopos Azledildi

PAPA FRANCİSCUS, ŞİLİ\'DEKİ KİLİSELERDE ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR VAKALARI NEDENİYLE CARLOS EDUARDO PELLEGRİN BARRERA VE CRİSTİAN ENRİQUE CONTRERAS MOLİNA İSİMLİ İKİ PİSKOPOSU GÖREVLERİNDEN AZLETTİ

Şili\'deki Kiliselerde Çocukların Cinsel İstismarı... İki Piskopos Azledildi

PAPA FRANCİSCUS, ŞİLİ\'DEKİ KİLİSELERDE ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR VAKALARI NEDENİYLE CARLOS EDUARDO PELLEGRİN BARRERA VE CRİSTİAN ENRİQUE CONTRERAS MOLİNA İSİMLİ İKİ PİSKOPOSU GÖREVLERİNDEN AZLETTİ

22 Eylül 2018 Cumartesi 07:34
Şili\'deki Kiliselerde Çocukların Cinsel İstismarı... İki Piskopos Azledildi
PAPA FRANCİSCUS, ŞİLİ\'DEKİ KİLİSELERDE ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR VAKALARI NEDENİYLE CARLOS EDUARDO PELLEGRİN BARRERA VE CRİSTİAN ENRİQUE CONTRERAS MOLİNA İSİMLİ İKİ PİSKOPOSU GÖREVLERİNDEN AZLETTİ
Vatikan, 22 Eylül 18 (.): Papa Franciscus, iki Şilili piskoposu kiliselerdeki çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları nedeniyle azletti.
Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Papa’nın iki Şilili piskoposu azlettiği bildirildi.
Açıklamada, "Papa, Şili’deki San Bartolomé de Chillán piskoposu Carlos Eduardo Pellegrin Barrera ve San Felipe piskoposu Cristian Enrique Contreras Molina’nın görevden ayrılma taleplerini kabul etmiştir." denildi.
Her iki piskoposun da adı Şili\'deki kiliselerde çocuklara yönelik cinsel istismarlar ve bunların örtbas edilmesine ilişkin soruşturmalarda yer alıyor.
San Bartolome de Chillan piskoposu Carlos Eduardo Pellegrin Barrera hakkında 2011 yılında gelen isimsiz bir e-postadaki ihbar üzerine soruşturma açılmıştı. E-postada, çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunulduğu ve iki çocuğun muhtemelen istismara uğradığı için intihar ettiği yazıyordu.
San Felipe piskoposu Cristian Enrique Contreras Molina da Katolik Kilisesi’ndeki cinsel istismarlara ilişkin soruşturma kapsamında savcının listesinde bulunuyordu.
Savcılık soruşturması kapsamında geçen ay Şili’nin başkenti Santiago\'da Katolik Piskoposlar Konferansı Genel Merkezi\'ne baskın düzenlenmişti. 
Santiago Başpiskoposu Kardinal Ricardo Ezzati soruşturma kapsamında cinsel istismar iddialarıyla ilgili ifade vermeye çağrılmıştı.
Ayrıca papazlarla ilgili cinsel istismar iddiaları kapsamında 158 kilise çalışanı hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında hazırlanan raporda, 178\'i çocuk toplam 266 kişinin cinsel istismara uğradığına dikkat çekilmişti.
İddialara konu olan cinsel istismar vakalarının 1960 yılına kadar uzandığı ifade edilmişti.
34 PİSKOPOS PEDOFİLİ İDDİALARI ÜZERİNE İSTİFA ETMİŞTİ
Papa Franciscus mayısta, kilisede pedofili skandalını görüşmek üzere 34 Şilili piskoposla bir araya gelmiş, bu piskoposlar üç gün süren görüşmelerinin ardından toplu istifalarını sunmuştu.
Papa, önce Peder Fernando Karadima tarafından işlenen pedofili suçlarını örtbas etmekle suçlanan Şili Kilisesi\'nin Başpiskoposu Juan Barros hakkında bu suçu işlediğine dair bir kanıt bulunmadığını ve iddiaların gerçek olmadığını söylemişti. Ancak daha sonra konuyu yanlış değerlendirdiğini kaydeden Papa, rencide ettiği cinsel istismar kurbanlarından özür dilemiş ve konuyla ilgili "çok ciddi bir hata yaptığını" kabul etmişti.
Katolik Kilisesi\'nin, dünyanın birçok ülkesinde yüz binlerce din adamı bulunuyor. Birçok ülkede de özellikle çocuklara yönelik istismarı içeren çok sayıda vaka basına yansımıştı.
Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesi\'ndeki yaygın çocuk istismarı hakkında 2014\'te bir rapor yayımlamıştı. Raporda, Vatikan, kendisine bağlı kiliselerin bulunduğu çok sayıda ülkede papazlar hakkındaki cinsel taciz iddialarının üstünü örterek on binlerce çocuğun istismara uğramasına göz yummakla suçlanmıştı.
(AA/TUĞ/HÖ)

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