Şili\'de Eski Genelkurmay Başkanı Hakkında Mahkumiyet Kararı

Ankara, 10 Kasım 18 (.): Şili\'de 1973\'teki darbenin akabinde 15 kişinin öldürülmesi olayına karışmakla suçlanan eski Genelkurmay Başkanı General JuanEmilioCheyre, 3 yıl 1 gün ev hapsine çarptırıldı.

BBC\'nin haberine göre, mahkeme, Şili\'yi 1973 - 1990 yıllarında askeri rejimle yöneten General Augusto Pinochet\'nin muhalifleri yakalayıp öldürme görevini verdiği "Ölüm Karavanı" adıyla bilinen askeri birliğin işlediği suçlara karışmaktan yargılanan General Cheyre\'yi, La Serena kentindeki 15 solcu aktivistin öldürülmesinde dahli olduğu gerekçesiyle 3 yıl 1 gün ev hapsine mahkum etti.

Sorgu yargıcı MarioCarroza, ülkede diktatörlük dönemi sonrası 2002 ile 2006 yılları arasında genelkurmay başkanlığı görevi yapan Cheyre hakkında verilen mahkumiyet kararının, Şili\'deki "eşitlikçi" adalet sisteminin kanıtı olduğunu dile getirdi.

Darbe döneminde genç bir subay olan Cheyre, Pinochet emrindeki önemli isimler arasında geliyordu.

Diğer yandan aynı mahkeme, o zamanlar La Serena\'da görevli komutanlardan biri olan AriostoLapostol\'a da işlenen cinayetlerle ilgili 15 yıl hapis cezası verdi.

Ölüm Karavanı, 30 Eylül - 22 Ekim 1973\'te ülkedeki 16 kent ve kasabada helikopterli operasyonlarda 97 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutuluyor.

Şili\'de 11 Eylül 1973\'te askeri darbeyle sosyalist Devlet Başkanı Salvador Allende\'yi deviren General Pinochet, yönetime el koymuştu. Pinochet\'nin 17 yıl süren diktatörlük döneminde yaklaşık 3 binden fazla sivilin öldürüldüğü veya kaybolduğu, on binlerce kişinin işkence gördüğü ve 200 bin kişinin sürgün hayatı yaşadığı tahmin ediliyor.

(AA/TUĞ/ŞEB)