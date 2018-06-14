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Şili'de çocuk istismarı operasyonu

Şili'de polis, çocuklara yönelik cinsel istismar iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında bazı kilise ofislerine operasyon düzenledi.

Şili'de çocuk istismarı operasyonu

Şili'de polis, çocuklara yönelik cinsel istismar iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında bazı kilise ofislerine operasyon düzenledi.

14 Haziran 2018 Perşembe 16:22
Şili'de çocuk istismarı operasyonu

Şili'de polis, çocuklara yönelik cinsel istismar iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında bazı kilise ofislerine operasyon düzenledi.

Polis, savcılar eşliğinde başkent Santiago ile Rancagua kentindeki bazı kiliselerin ofislerine yönelik operasyonda detaylı arama yaptı.
Savcı Emiliano Arias'ın önderliğindeki operasyonlarda, 14 piskopos çocuklara cinsel istismarla suçlanıyor.
Polisin, ofislerde cinsel istismara yönelik iddialarla ilgili dosya, araştırma raporları ve belgeler aradığı belirtildi. 
Santiago Başpiskoposu Kardinal Ricardo Ezzati, kilise yetkililerinin "savcıya istenen tüm belgeleri" verdiklerini ve "gerekli olan her şeyde sivil adalet sistemi ile iş birliği yapmaya hazır" olduklarını söyledi.

ÇOCUKLARA YÖNELİK İSTİSMARI İÇEREN ÇOK SAYIDA VAKA 
Papa Franciscus geçen ay, Şili kilisesindeki pedofili skandalını görüşmek üzere 34 Şilili piskoposla bir araya gelmiş, Şilili piskoposlar, Papa Franciscus ile üç gün süren görüşmelerin ardından toplu istifalarını sunmuştu. 

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Papa Franciscus, önce Peder Fernando Karadima tarafından işlenen pedofili suçlarını örtbas etmekle suçlanan Şili kilisesinin Başpiskoposu Juan Barros hakkında, bu suçu işlediğine dair bir kanıt bulunmadığını ve iddiaların gerçek olmadığını söylemişti. Ancak daha sonra konuyu yanlış değerlendirdiğini kaydeden Papa, rencide ettiği cinsel istismar kurbanlarından özür dilemiş ve konuyla ilgili "çok ciddi bir hata yaptığını" dile getirmişti.
Katolik Kilisesi'nin, dünyanın birçok ülkesinde yüz binlerce din adamı bulunuyor. Birçok ülkede de özellikle çocuklara yönelik istismarı içeren çok sayıda vaka basına yansıyor. 
Birleşmiş Milletler (BM) de Katolik Kilisesi görevlilerinin, çocuk istismarları hakkında 2014'te bir rapor yayımlamıştı. Raporda Vatikan, aldığı sistematik kararlar nedeniyle geçen 10 yılda papazlara, on binlerce çocuğa tecavüz ve tacizde bulunma ortamı sağlamakla suçlanmıştı. 
Vatikan ise 2014 yılının ocak ayında, 400 papazın, önceki iki yılda çocuklara cinsel istismar suçlaması nedeniyle eski Papa 16. Benediktus tarafından papazlık görevinden çıkarıldığını kabul etti. Ancak kiliseye yönelik eleştirilerde, bu sayının çok daha fazla olması gerektiği dile getirilmişti.
 

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Son Güncelleme: 14.06.2018 19:55
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