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19 Aralık 2016 Pazartesi 06:34

Silahlı Saldırılar: 9 Ölü 26 Yaralı

ABD’nin Chicago kentinde, hafta sonunda meydana gelen silahlı saldırı olaylarında 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Silahlı Saldırılar: 9 Ölü 26 Yaralı
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ABD’nin Chicago kentinde, hafta sonunda meydana gelen Chicago, 26 kişi yaralandı.

Chicago polisi, kentte geçen cuma akşamından pazar gecesine kadar yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, farklı olaylarda 9 kişi öldü, aralarında 9 ve 15 yaşlarında iki çocuğun da bulunduğu 26 kişi yaralandı.

Silahlı saldırı olayından biri kentin güneyindeki Fernwood bölgesinde bir evde yaşandı. Olayın ardından eve gelen polis ekipleri, 2 erkek ve 2 kadın cesediyle karşılaştı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Bir diğer olay da gençlerin yoğun ilgi gösterdiği eğlence otobüsünde meydana geldi. Lake Shore Drive bölgesinde, hareket halindeki parti otobüsünün müşterileri arasında çıkan tartışma sonrası 3 kişi vurularak yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Chicago'da, bu yıl silahlı saldırı olaylarında 701 kişi öldürüldü, yaklaşık 4 bin 50 kişi yaralandı.

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